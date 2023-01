Thủ tướng khảo sát thực địa dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh

Sáng 16-1, trong chương trình công tác tại Cao Bằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát thực địa dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh và việc triển khai khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng.

Tại cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, Thủ tướng đã nghe lãnh đạo tỉnh Cao Bằng báo cáo về quy hoạch, định hướng phát triển khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng.

Theo quy hoạch, khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng bao gồm một phần hoặc toàn bộ diện tích của 31 xã và ba thị trấn biên giới (từ xã Cần Nông, huyện Hà Quảng đến xã Đức Long, huyện Thạch An). Quy mô lập quy hoạch khu kinh tế có diện tích khoảng 30.130 ha.

Thủ tướng nhấn mạnh, khu kinh tế cửa khẩu của Cao Bằng đã được phê duyệt quy hoạch vào tháng 3-2022, đây chính là động lực phát triển mới của tỉnh Cao Bằng. Để làm được điều này, Thủ tướng yêu cầu tỉnh triển khai một số nhiệm vụ như tiếp tục chủ động, tích cực xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển Việt Nam-Trung Quốc.

Đẩy mạnh xây dựng hạ tầng giao thông, trong đó có các tuyến đường cao tốc kết nối với Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Thủ tướng cũng hoan nghênh tỉnh đã xây dựng cầu Tà Lùng 2 và tuyến đường kết nối để xe container có thể qua được; nghiên cứu xây dựng sân bay, phát triển hàng không, trước hết là trực thăng để có thể phục vụ nhu cầu của nhiều phân khúc khách hàng.

Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị tỉnh quan tâm xây dựng hạ tầng xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục để phục vụ người dân và các lực lượng thực thi nhiệm vụ yên tâm công tác. Xây dựng, điều chỉnh các quy hoạch để tăng tính liên kết vùng, kêu gọi các nhà đầu tư, huy động hợp tác công tư, phát huy các vùng nguyên liệu, phát triển du lịch...

Thủ tướng cũng lưu ý Cao Bằng khai thác, phát huy tốt hơn nữa thác Bản Giốc, khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Pó; đồng thời nhấn mạnh hai yếu tố quan trọng để Cao Bằng phát triển mạnh thời gian tới là hạ tầng giao thông và con người.

Tiếp đó, Thủ tướng đã đi khảo sát thực địa, nghe báo cáo về tiến độ triển khai, các khó khăn, vướng mắc cần giải quyết liên quan tới tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh nối Cao Bằng với Lạng Sơn-dự án đầu tư công quan trọng nhất của Cao Bằng trong nhiệm kỳ này, một trong những dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Được triển khai theo hình thức đối tác công tư, dự án có chiều dài 121 km, trong đó, trên địa phận tỉnh Lạng Sơn khoảng 52 km và trên địa phận tỉnh Cao Bằng khoảng 63 km. Điểm đầu dự án tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn); điểm cuối tại cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng).

Cùng với dự án thành phần 2 đoạn Hữu Nghị-Chi Lăng thuộc Dự án tuyến cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn, tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh có ý nghĩa rất quan trọng, hoàn chỉnh mạng lưới giao thông đường bộ cao tốc kết nối hai tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn với mạng lưới đường bộ cao tốc quốc gia, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Đồng thời kết hợp với tuyến từ Lạng Sơn đi Tiên Yên-Quảng Ninh sẽ tạo ra trục giao thông kết nối trực tiếp Cao Bằng, Lạng Sơn ra biển, rút ngắn thời gian lưu thông, tạo hành lang phát triển kinh tế-xã hội, là không gian, động lực phát triển mới cho khu vực miền núi Đông Bắc.

Trước đó, cũng trong sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thăm, chúc Tết, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, lực lượng vũ trang, các gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại đây, Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở, cần tiếp tục rà soát, chăm lo chu đáo đời sống người dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo, người yếu thế, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán.

“Dứt khoát để mọi người, mọi nhà đều có Tết, đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, không để ai bị bỏ lại phía sau, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư và Chính phủ, nếu thiếu thì Trung ương sẽ hỗ trợ” – Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng đề nghị Cao Bằng tập trung hai nhiệm vụ là phát triển hạ tầng (giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa, du lịch…) và đào tạo, phát huy nguồn lực con người, kết hợp nội lực và ngoại lực để phát triển. Cùng đó là coi trọng việc bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống các loại tội phạm qua biên giới, nhất là buôn lậu, mua bán ma túy, mua bán người...; đẩy mạnh phát triển du lịch, giao lưu nhân dân giữa hai nước bằng các hình thức phong phú.

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị tổ chức các lễ hội an toàn, chống mê tín dị đoan; bảo đảm an toàn phòng chống dịch, khuyến cáo người dân đeo khẩu trang, khử khuẩn khi tham gia các sự kiện đông người, tiếp tục tích cực tham gia tiêm vaccine; chú ý bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; vui Tết với tinh thần tiết kiệm, không sa đà vào tiệc tùng lãng phí…