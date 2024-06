Thủ tướng kiểm tra tiến độ dự án đường dây 500kV mạch 3 tại Thanh Hoá 22/06/2024 20:06

Chiều nay, 22-6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kiểm tra tiến độ thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch (Quảng Bình)– Phố Nối (Hưng Yên) qua tỉnh Thanh Hóa.

Tại đây, Thủ tướng đã đi kiểm tra và động viên công nhân thi công tại Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa (Xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa) và vị trí 117 Dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Nhà máy nhiệt điện Nam Định I – Thanh Hóa.

Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT), tính đến ngày 20-6 các dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch đến Phố Nối cơ bản đạt tiến độ đề ra.

Thủ tướng thăm, động viên công nhân thi công tại các Dự án Đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối tại tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: EVNNPT

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã hoàn thành bàn giao mặt bằng cho toàn bộ 1177 vị trí móng cột. Hành lang tuyến đã bàn giao 100% khoảng néo. Các vật tư thiết bị khác của các dự án đã cơ bản hoàn thành bàn giao.

Về phần dựng cột, kéo dây, EVN, EVNNPT đang cùng các lực lượng tham gia dự án tiếp tục nỗ lực, thực hiện.

Ban quản lý dự án điện miền Trung (Thuộc EVNNPT) cho biết, các đơn vị đã huy động khoảng 500 lao động để thi công liên tục, phấn đấu hoàn thành đóng điện đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng. Dưới thời tiết nắng nóng gay gắt, lịch làm việc được điều chỉnh linh hoạt theo điều kiện thời tiết, bố trí địa điểm ăn nghỉ cho lực lượng thi công gần công trường, tăng cường tối đa thi công bằng cơ giới đối với các vị trí có đường giao thông thuận lợi…

Thủ tướng kiểm tra tiến độ thi công dự án đường dây 500kV mạch 3 tại Thanh Hoá. Ảnh: EVNNPT

Phát biểu tại công trường, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các lực lượng thi công trên công trường đã vượt qua nhiều khó khăn, đặc biệt là thời tiết khắc nghiệt và đã hoàn thành khối lượng lớn công việc.

Thủ tướng nhấn mạnh, hiện nay, trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, khi nắng thì như đổ lửa, khi mưa lại như trút nước, nhưng toàn thể lực lượng tham gia dự án đã nỗ lực không ngừng nghỉ, vượt qua mọi thách thức đạt được tiến độ rất tốt.

Tuy nhiên, đây là giai đoạn nước rút, yêu cầu về mặt kỹ thuật là rất cao và đặc biệt là công tác an toàn cho người và tài sản. Do đó, Thủ tướng đề nghị lực lượng thi công trên công trường cần cố gắng hơn nữa, bố trí thời gian thi công hợp lý để đảm bảo tiến độ, nhưng yêu cầu về kỹ thuật, an toàn lao động vẫn phải đặt lên hàng đầu.

Thủ tướng mong các đơn vị nỗ lực vượt mọi khó khăn, tranh thủ thi công "3 ca, 4 kíp", làm việc với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", "chỉ bàn làm, không bàn lùi" để công trình được hoàn thành vào ngày 28-6.

Thủ tướng tặng quà cho công nhân thi công tại các Dự án Đường dây 500kV. Ảnh: EVNNPT

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc của các địa phương trong việc phối hợp, hỗ trợ tối đa chủ đầu tư trong quá trình triển khai Dự án.

Thủ tướng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm tạo điều kiện mọi mặt, giúp đỡ tháo gỡ khắc phục khó khăn để dự án hoàn thành đúng tiến độ. Tại các điểm kiểm tra, lãnh đạo các địa phương cũng khẳng định sẽ tiếp đồng hành cùng chủ đầu tư để phấn đấu hoàn thành dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Nhân dịp này Thủ tướng đã tặng quà, động viên các lực lượng thi công trên công trường. Thủ tướng đã trao tận tay đội ngũ kỹ sư, công nhân các sản phẩm OCOP, trái cây đặc sản Thanh Hóa. Đây là các sản phẩm mà nhân dân địa phương quyên góp, động viên các đơn vị thi công trong những ngày nắng nóng này.