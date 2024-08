Thủ tướng Nhật không tái tranh cử đảng cầm quyền 14/08/2024 11:00

(PLO)- Thủ tướng Nhật Fumio Kishida thông báo không tham gia cuộc đua lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do cầm quyền vào tháng tới, đồng nghĩa việc ông sẽ từ chức thủ tướng.

Vào 9 giờ 30 sáng 14-8, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida đã chủ trì cuộc họp báo để chính thức thông báo quyết định không tham gia cuộc đua lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do cầm quyền, theo hãng thông tấn Kyodo News.

Điều này đồng nghĩa ông Kishida, nhậm chức hồi tháng 10-2021, sẽ từ chức thủ tướng sau khi đảng Dân chủ Tự do bầu ra tân lãnh đạo tại cuộc bỏ phiếu dự kiến ​​diễn ra vào tháng 9 tới.

Thủ tướng Nhật Fumio Kishida. Ảnh: REUTERS

Thông báo trên diễn ra trong bối cảnh uy tín của ông Kishida bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ vụ bê bối gây quỹ chính trị của đảng Dân chủ Tự do.

Tỉ lệ ủng hộ nội các của ông Kishida đã giảm xuống mức 20% sau vụ bê bối.

Cho đến nay, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba đã bày tỏ ý định tham gia tranh cử lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do. Ông Ishiba từng giữ chức tổng thư ký đảng Dân chủ Tự do.

Bộ trưởng Kỹ thuật số Taro Kono cũng thông báo với Phó Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do và là cựu Thủ tướng Nhật Taro Aso về ý định tranh cử.

Tổng thư ký đảng Dân chủ Tự do Toshimitu Motegi, Bộ trưởng An ninh Kinh tế Sanae Takaichi, cựu Bộ trưởng Môi trường Shinjiro Koizumi và cựu Bộ trưởng An ninh Kinh tế Takayuki Kobayashi cũng nằm trong số những người có thể tham gia tranh cử.