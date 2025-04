Thủ tướng Phạm Minh Chính nói về trụ cột mới trong quan hệ Việt Nam – Nhật Bản 28/04/2025 13:40

Sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru đã đồng chủ trì cuộc họp báo thông báo về những kết quả nổi bật nhất của cuộc hội đàm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết cuộc hội đàm giữa ông và Thủ tướng Nhật Bản rất thành công. Ảnh: NGỌC DIỆP

Trụ cột mới cho quan hệ Việt Nam – Nhật Bản trong kỷ nguyên mới

Phát biểu mở đầu, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết rất vui khi đón Thủ tướng Nhật Bản và phu nhân đến Việt Nam cũng như thông báo kết quả hội đàm: “Cuộc hội đàm giữa tôi và Thủ tướng Nhật rất thành công, tôi rất hoan nghênh, cám ơn chuyến thăm của ngài Thủ tướng Nhật Ishiba cùng phu nhân đến Việt Nam.

Tôi trân trọng dành tình cảm quý mến của nhân dân Việt Nam với nhân dân Nhật Bản cùng với cá nhân ngài Thủ tướng và phu nhân. Với một tinh thần chân thành tin cậy hiệu quả cùng có lợi, từ đó có thể nói hai đất nước chúng ta có rất nhiều việc để làm, có nhiều câu chuyện để nói, có nhiều thành quả để chúng ta tự hào, có nhiều vấn đề để chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau".

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm cùng Thủ tướng Ishiba Igheru. Ảnh: NGỌC DIỆP

Cũng theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên trên cương vị Thủ tướng của ngài Ishiba Igheru là mốc quan trọng tạo ra động lực truyền cảm hứng mới, mở ra thêm cơ hội hợp tác giữa hai nước, nhất là sau khi hai nước đã thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ trong thời gian tới, phía Việt Nam mong chờ hai nước sẽ có thêm nhiều các chuyến thăm cấp cao củng cố cho quan hệ hai nước. “Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm và tôi rất mong đợi và đánh giá cao chuyến thăm này của Thủ tướng Nhật. Chúng tôi khẳng định tiếp tục thúc đẩy chuyến thăm của Nhà vua và Hoàng hậu đến Việt Nam và chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân đến Nhật trong thời gian phù hợp”- Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết tại cuộc hội đàm, hai bên đã nhất trí định hướng lớn quan hệ Việt Nam – Nhật Bản nâng cấp quan hệ Nhật Bản lên tầm cao mới, xác định trụ cột mới, trong kỷ nguyên mới trong thời kỳ mới.

Trong đó đặc biệt nhấn mạnh vào hợp tác công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số năng lượng khoa học, đặc biệt hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, hợp tác về nông nghiệp, lao động, hợp tác giữa các địa phương, giao lưu nhân dân, đẩy mạnh hợp tác du lịch.

Cũng theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo Việt Nam và Nhật Bản nhất trí tăng cường mạnh mẽ tin cậy chính trị, đây là nền tảng quan trọng cho cả hai nước, thúc đẩy quan hệ Đảng – Nhà nước rồi Chính phủ, đặc biệt giữa nhân dân hai nước. Đẩy mạnh giao lưu tiếp xúc trên tất cả các kênh, thúc đẩy cơ chế gặp gỡ giữa hai Thủ tướng tại các diễn đàn đa phương, nhất trí nâng cấp cơ chế đối thoại chiến lược cấp Thứ trưởng Ngoại giao, có thể tổ chức phiên họp đầu tiên trong năm 2025.

Hai bên nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế, đầu tư thương mại, tiếp tục tăng cường hợp tác ODA thế hệ mới cho các dự án hạ tầng chiến lược, đẩy nhanh và đặt tiến độ cụ thể với nhiều dự án mang tính biểu tượng cho quan hệ hai nước như đại học Việt – Nhật, ngoài ra còn nhiều dự án khác như biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long cũng như các tỉnh khác.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, quốc tế có nhiều diễn biến mới, hai bên thống nhất đề cao chủ nghĩa đa phương, kêu gọi đoàn kết quốc tế trên tinh thần hai bên tăng cường liên kết kinh tế, hỗ trợ lẫn nhau tạo điều kiện thuận lợi cho nhau cùng phát triển.

Nhật Bản sẽ đào tạo 250 tiến sĩ ngành bán dẫn cho Việt Nam

Cũng theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Ishiba khẳng định Nhật tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nền kinh tế tự chủ, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả. Tiếp tục xem xét mở rộng thị trường cho các hàng hóa có thế mạnh của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi thông báo về kết quả hội đàm. Ảnh: NGỌC DIỆP

Để triển khai trụ cột hợp tác mới về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hai bên nhất trí tăng cường chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, tập trung vào bán dẫn, lượng tử, năng lượng nguyên tử, công nghệ sinh học, y tế, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, điện toán đám mây.

Tổ chức khóa học lần thứ 5 của Ủy ban Hỗn hợp về Khoa học Công nghệ tại Nhật trong năm 2025, chậm nhất là năm 2026

Hai bên cùng trao đổi thành lập cơ chế hợp tác mới về khoa học công nghệ. Thủ tướng Ishiba khẳng định hỗ trợ Việt Nam đào tạo 250 tiến sĩ ngành bán dẫn thông qua dự án hợp tác khoa học công nghệ Nhật Bản – ASEAN.

Đồng thời, thúc đẩy phát triển Đại học Việt – Nhật trở thành biểu tượng hợp tác của hai nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phía Nhật hỗ trợ cho 70 doanh nghiệp và 5.000 kỹ sư công nghệ thông tin Việt Nam đang làm việc tại Nhật; giảm phát thải ròng bằng 0, ủng hộ phát triển năng lượng xanh, kinh tế bền vững, kết nối nhân lực hợp tác địa phương.

Hai bên nhất trí khai thác hiệu quả hơn tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ cao gắn với đảm bảo chuỗi cung ứng lương thực, an ninh lương thực, kết nối nhân lực, giao lưu văn hóa giao lưu nhân dân. Tăng cường tổ chức diễn đàn địa phương Nhật tại Việt Nam và Việt Nam tại Nhật vào cuối năm 2025.

Thủ tướng Ishiba đánh giá cao đóng góp của cộng đồng hơn 600.000 người Việt Nam tại Nhật. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động Việt Nam tại Nhật, trong năm 2025 sẽ khởi động đối thoại hướng đến hiệp định bảo hiểm xã hội Việt Nam – Nhật Bản và thúc đẩy xây dựng biên bản ghi nhớ mới về hợp tác chương trình lao động, việc làm mới, phát triển kỹ năng.

Thủ tướng Ishiba ghi nhận đề nghị đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực nhập cảnh Nhật cho công dân Việt Nam, hướng đến mục tiêu 2 triệu khách du lịch thăm lẫn nhau mỗi năm,

Cuối cùng, hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì trật tự quốc tế, duy trì hệ thống thương mại tự do rộng mở dựa trên luật lệ trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Hai bên phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, giải quyết tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, công ước về luật biển năm 1982, thực hiện đầy đủ DOC, hoàn thành COC hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan.

Thủ tướng Ishiba nhất trí hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công APEC 2027, Việt Nam cử đoàn tham gia Osaka Kansai Expo 2025, đóng góp vào thành công của sự kiện này và các sự kiện khác.

Hai bên thống nhất triển khai mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, cả về bề rộng và chiều sâu, vì lợi ích của hai đất nước, hai dân tộc, nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Nhật Bản cam kết hỗ trợ các mục tiêu trong kỷ nguyên mới của Việt Nam

Trong phát biểu đáp lời Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru nhấn mạnh trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới, việc tăng cường hợp tác với Việt Nam, một nước có vị trí chính trị quan trọng và đang duy trì tăng trưởng mạnh mẽ là ưu tiên quan trọng của Nhật bản. Việc Việt Nam phát triển mạnh mẽ góp phần quan trọng cho sự thịnh vượng của cả hai nước và khu vực.

Trên cơ sở đó, sau cuộc gặp với Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính, hai bên đã thống nhất sẽ tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Về an ninh quốc phòng, thống nhất thiết lập cơ chế đối thoại ngoại giao quốc phòng cấp Thứ trưởng 2+2, thúc đẩy hợp tác trong an ninh quốc phòng bao gồm hợp tác hỗ trợ về trang thiết bị và công nghệ quốc phòng. Đã có những trao đổi ý kiến liên quan đến viện trợ an ninh chính thức (OSA).

Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru. Ảnh: NGỌC DIỆP

Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang gia tăng sự bất ổn, những lo ngại này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Nam Á. Trong lĩnh vực kinh tế, Nhật Bản hoan nghênh định hướng trong kỷ nguyên mới của Việt Nam, Nhật Bản khẳng định khẳng định hỗ trợ Việt Nam thực hiện công cuộc công nghiệp hóa thông qua hợp tác trong nhiều lĩnh vực mới như bán dẫn, chuyển đổi xanh.

Để hỗ trợ cho đầu tư và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam, Nhật Bản sẽ đồng thời thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn. Nhật Bản cam kết tiếp nhận đào tạo một nửa trong mục tiêu đào tạo 500 nghiên cứu sinh tiến sỹ bán dẫn của Việt Nam.

Nhật Bản sẽ tham gia vào dự án 20 tỉ USD giảm phát thải hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam. Hai bên thống nhất hợp tác thúc đẩy môi trường đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại đây.

Nhật Bản phát huy thế mạnh trong phòng chống thiên tai, tàu điện ngầm, thu hẹp khoảng cách vùng miền giữa các địa phương, xây dựng hệ thống nông nghiệp bền vững có khả năng chống chịu với thiên tai.

Hai bên đã đối thoại về những thay đổi, thách thức mới với hệ thống thương mại tự do đa phương, và những biến động trên thế giới và tác động đến Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam và đóng góp quan trọng cho kinh tế Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru tại sự kiện gặp gỡ báo chí ngày hôm nay. Ảnh: NGỌC DIỆP

Thủ tướng Nhật Bản khẳng định khẳng định cam kết lắng nghe tiếng nói của doanh nghiệp và Việt Nam, tăng cường thúc đẩy giao lưu thông qua hàng loạt sự kiện lớn như EXPO OSAKA KANSAI 2025.

Hai bên khẳng định duy trì hợp tác tăng cường trật tự quốc tế tự do, rộng mở dựa trên thượng tôn pháp luật, khẳng định tầm quan trọng của phát triển đại học Việt Nhật. Đồng thời tiếp tục sự phối hợp giữa Việt Nam và Nhật Bản trong các vấn đề quốc tế như vấn đề liên quan Biển Hoa Đông, Biển Đông, Triều Tiên, tình hình Myanmar. Hai bên nhất trí tiếp tục giao lưu đối thoại.

Trên cơ sở, Việt Nam năm nay là đồng chủ tịch hội nghị cấp cao Nhật Bản - Mê Kông; hai bên nhất trí tăng cường hợp tác giữa Nhật Bản – Việt Nam và Nhật Bản Mê Kông. Thủ tướng Nhật khẳng định là đối tác không thể thay thế và đồng hành cùng Việt Nam trong kỷ nguyên mới.