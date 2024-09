Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phân bổ ngay 50 tỉ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt Yên Bái 12/09/2024 14:00

Trưa ngày 12-9, tại Yên Bái, sau khi kiểm tra tình hình thực tế, thăm hỏi, động viên người dân và các lực lượng đang làm nhiệm vụ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định tình hình, đời sống người dân và khôi phục sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát khu vực bị ngập tại phường Hồng Hà, TP Yên Bái. Ảnh: Chinhphu.vn

Phân bổ ngay 50 tỉ đồng cho Yên Bái

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết trong ngày hôm nay sẽ phân bổ 50 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương hỗ trợ tỉnh Yên Bái.

Thủ tướng nhấn mạnh thời gian tới, với tinh thần "đặt tính mạng, an toàn, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết", mục tiêu "không để ai bị đói, bị rét, bị khát, không có chỗ ở", Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tiếp tục tập trung lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm kiếm người mất tích, cứu chữa những người bị thương, chăm lo cho người ốm, tiếp tế cho những nơi bị chia cắt, phòng chống sạt lở với tinh thần cảnh giác cao độ, thực hiện chu đáo các chính sách với những người thiệt mạng.

Cùng với đó, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, đưa những người đi sơ tán trở về nhà khi an toàn, lo nơi ở mới an toàn cho những người mất nơi ở; tập trung, triển khai ngay việc dọn dẹp, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; bảo đảm lương thực, thực phẩm, nước sạch, quần áo, thuốc men cho nhân dân.

Thủ tướng động viên cán bộ chiến sĩ tham gia dọn dẹp khu vực phường Hồng Hà. Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu rà soát thống kê thiệt hại tài sản để có phương án khắc phục; sửa chữa các trường học, bệnh viện để các cháu sớm được trở lại trường, người bệnh được chăm sóc; khắc phục ngay các thiệt hại, sự cố về điện, nước, viễn thông, các khu công nghiệp, sinh kế, sản xuất, kinh doanh.

Về giao thông, Bộ Giao thông vận tải lo khôi phục các tuyến quốc lộ lớn, những tuyến đi qua địa bàn thì Yên Bái lo, đường đi qua huyện nào thì huyện đó lo, đi qua xã nào thì xã đó lo.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với quan điểm "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ", phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Huy động trên 100 nghìn người khắc phục hậu quả thiên tai tại Yên Bái

Báo cáo Thủ tướng trong cuộc làm việc nhanh tại trụ sở Tỉnh ủy Yên Bái, lãnh đạo các bộ, ngành và tỉnh Yên Bái cho biết do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, nên từ ngày 5 đến ngày 11-9, các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa to và rất to.

Về thiệt hại, toàn tỉnh có 2.700 điểm sạt lở đất tại hầu hết các huyện, thị xã, thành phố; trong đó, riêng TP Yên Bái có gần 1.000 điểm. Đặc biệt, đã xảy ra sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng tại xã Tân Phượng, huyện Lục Yên gây chết 9 người. Đến nay, đã có 40 người chết, 4 người mất tích, 23 người bị thương.

Trưa 12-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Chinhphu.vn

Cùng với việc phân bổ, sử dụng hiệu quả 20 tỉ đồng hỗ trợ tạm thời của Chính phủ, tỉnh Yên Bái đã chủ động bố trí trên 46 tỉ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh để hỗ trợ khẩn cấp cho các lực lượng và nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Tổng số lực lượng được huy động tham gia khắc phục hậu quả thiên tai là trên 100.000 người (gồm lực lượng quân đội, công an, dân quân, thanh niên, phụ nữ và các lực lượng tình nguyện khác).

Yên Bái đã di dời và bố trí chỗ ở tạm thời cho gần 13.000 hộ gia đình nằm trong vùng nguy hiểm, có nguy cơ ngập úng, sạt lở đất; gần 60.000 người có nhà bị ngập sâu trong nước đến nơi an toàn. Trong vòng 6 tiếng đã di dời gần 11.000 người khu vực hạ lưu hồ Thác Bà (có nguy cơ ngập úng khi vỡ đập).

Tỉnh hỗ trợ người bị thương nặng 5 triệu đồng/người; hỗ trợ đối với gia đình có người chết, người mất tích với mức hỗ trợ 25 triệu đồng/người. Hỗ trợ tạm thời cho 100% hộ gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn là 40 triệu đồng/hộ; hỗ trợ nhà bị hư hỏng nặng là 20 triệu đồng/hộ.

Về giao thông, đã khắc phục một số điểm sụt sạt tại 4 tuyến Quốc lộ; 175/200 điểm sạt lở đất tại 14 tuyến đường tỉnh. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với Tổng công ty Đường cao tốc Việt Nam mở lối rẽ tạm thời tại Km 128+500, cao tốc Nội Bài - Lào Cai để kịp thời tiếp cận sớm, thực hiện cứu trợ đối với các xã, thị trấn đang bị cô lập trên địa bàn huyện Trấn Yên.

Về hạ tầng điện, nước, viễn thông, đã khắc phục được 441/639 trạm BTS; cơ bản đã khắc phục được hệ thống điện, nước.