Thủ tướng tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các dự án cao tốc Bắc-Nam

(PLO)- Thủ tướng yêu cầu nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi thi công "3 ca, 4 kíp", bảo đảm tiến độ, chất lượng, không đội giá, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp tục chương trình kiểm tra, đôn đốc các dự án, công trình trọng điểm quốc gia từ Bắc tới Nam trong những ngày đầu năm mới, sáng 28-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra Dự án thành phần Mai Sơn-Quốc lộ 45 thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 1; thăm, tặng quà chúc mừng năm mới cán bộ, nhân viên, công nhân đang thi công dự án và bà con nhân dân khu tái định cư.

Tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 1 (2017-2020) có tổng chiều dài 652,86 km được chia thành 11 dự án thành phần gồm ba dự án đầu tư hợp tác công tư PPP và tám dự án đầu tư công.

Hiện nay, dự án thành phần Cao Bồ-Mai Sơn (dài 15,2 km) và dự án thành phần đoạn Cam Lộ-La Sơn (98,3 km) đã đưa vào khai thác, chín dự án còn lại đang tiếp tục triển khai thi công.

Dự án Mai Sơn (Ninh Bình) - Quốc lộ 45 (Thanh Hóa) dài 63,37 km, là dự án đầu tư công, có tổng mức đầu tư 12.111 đồng, khởi công tháng 9-2020, thông xe kỹ thuật tháng 12-2022, dự kiến hoàn thành 30-4-2023, do Ban Quản lý dự án Thăng Long làm chủ đầu tư. Đến nay, sản lượng thi công đạt 83,7% giá trị hợp đồng.

Thăm, tặng quà cán bộ, công nhân tại công trường thi công hầm Thung Thi thuộc dự án tại xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, Thanh Hóa (dài 680 m, gồm hai ống hầm), Thủ tướng cho biết trong chuyến công tác đầu năm mới Nhâm Dần 2022, ông đã tới kiểm tra, đôn đốc thi công hầm đường bộ này. Từ đó, nhà thầu thi công là Tập đoàn Đèo Cả (cũng là nhà đầu tư theo phương thức PPP) đã huy động kỹ sư, công nhân, tổ chức thi công liên tục trên công trường và vượt tiến độ ba tháng so với dự kiến.

Trải qua quá trình triển khai xây dựng hầm Thung Thi, Thủ tướng chỉ ra các bài học kinh nghiệm như phải có đầy đủ cơ sở dữ liệu để hạn chế phát sinh sự cố; khi phát sinh vấn đề thì các bên phải phối hợp chặt chẽ, phát hiện, xử lý kịp thời trên nguyên tắc hài hòa lợi ích, rủi ro chia sẻ; thay thế nhà thầu nếu không đủ khả năng, không đáp ứng yêu cầu.

Thủ tướng cũng lắng nghe các kiến nghị của doanh nghiệp về các dự án giao thông nói chung, nhất là về thủ tục, nguồn vốn cho các dự án PPP.

Thủ tướng đồng ý xem xét điều chỉnh quy định về tỉ lệ góp vốn phù hợp tình hình từng dự án; yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định hướng dẫn Luật Đất đai để tạo thuận lợi cho các dự án đầu tư có sử dụng đất.

Thủ tướng cũng đi kiểm tra công trường thi công Cầu Vĩnh An thuộc gói thầu 13XL dự án Mai Sơn-Quốc lộ 45 nối từ xã Vĩnh An huyện Vĩnh Lộc sang xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Hạng mục này hiện đang chậm tiến độ so với kế hoạch. Tại đây, ông yêu cầu nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi thi công "3 ca, 4 kíp", bảo đảm an toàn, tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh môi trường, không đội giá, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính di chuyển trên tuyến và kiểm tra tình hình thi công nút giao Đông Xuân, trên địa bàn huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thủ tướng đánh giá cao đội ngũ cán bộ, công nhân Vinaconex đã thi công “xuyên 2 Tết” trên công trường và đề nghị tiếp tục khẩn trương thi công, đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ…

Đến thăm khu tái định cư tại xã Đông Minh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng vui mừng vì khu tái định cư được xây dựng khang trang, đầy đủ hạ tầng; mọi người dân đều đồng lòng nhường đất cho dự án và phấn khởi khẳng định nơi ở mới của bà con tốt hơn nơi ở cũ; đời sống của người dân hiện nay tốt hơn trước đây. Ông cũng mong người dân tiếp tục ủng hộ dự án cả trong quá trình triển khai xây dựng và khai thác, góp phần xây dựng quê hương Đông Sơn, Thanh Hóa nói riêng và đất nước ngày càng giàu mạnh.

Trong ngày, Thủ tướng và đoàn công tác tiếp tục di chuyển dọc tuyến cao tốc Bắc-Nam đang xây dựng, kiểm tra dự án thành phần Diễn Châu (Nghệ An) - Bãi Vọt (Hà Tĩnh) và thăm, chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân viên dự án, bà con nhân dân khu tái định cư. Dự kiến chiều cùng ngày, Thủ tướng sẽ chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện các dự án cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 1 (Mai Sơn-Quốc lộ 45, Quốc lộ 45-Nghi Sơn, Nghi Sơn-Diễn Châu, Diễn Châu-Bãi Vọt) và giai đoạn 2 (Bãi Vọt-Hàm Nghi, Hàm Nghi-Vũng Áng, Vũng Áng-Bùng, Bùng-Vạn Ninh, Vạn Ninh-Cam Lộ).

TTXVN