Thủ tướng yêu cầu không nhận trông, giữ xe máy trên 50cc của học sinh quanh trường học

Ngày 21-12, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 31/CT-TTg về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo một số nhiệm vụ như sau: Chỉ đạo rà soát lại các chương trình, nội dung, hình thức giáo dục, cũng như an toàn giao thông cho học sinh trong các cấp học, các nhà trường.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an xây dựng bộ quy tắc văn hóa giao thông văn; văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông; ứng xử khi tham gia xe buýt, xe khách và các loại hình phương tiện giao thông khác; ứng xử khi bị tai nạn, va chạm giao thông, ùn tắc giao thông...) và yêu cầu 100% các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm, kết hợp tuyên truyền.

Thời gian gần đây, việc học sinh đến trường bằng các dòng xe máy trên 50cc khá nhiều. Ảnh: HUỲNH DU

Chỉ đạo, hướng dẫn toàn ngành giáo dục phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho học sinh.

Trong đó, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, nhà trường, lớp học, từng giáo viên trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh, đưa nội dung bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh...

Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường hằng năm phải hoàn thành các chỉ tiêu: 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong các trường học được tham gia các hoạt động giáo dục pháp luật về an toàn giao thông... Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên về công tác giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong nhà trường... Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong việc giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, thực hiện Cuộc vận động "Học sinh với văn hóa giao thông", "Trường học an toàn, thân thiện, chấp hành tốt luật giao thông"...

Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tại địa phương về các vấn đề như: Đầu tư lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các khu vực gần cổng trường học.

Đặc biệt, yêu cầu các hộ dân giữ xe xung quanh khu vực trường học cam kết không nhận trông, giữ xe mô tô trên 50cm3 (50cc) của học sinh.

Đồng thời, rà soát các phương tiện kinh doanh đưa đón học sinh, định kỳ vào ngày 15 hằng tháng.

THY NHUNG