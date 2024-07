Thực nghiệm hiện trường vụ người đàn ông 'làm xiếc' với xe máy trên Quốc lộ 1A 30/07/2024 11:32

Ngày 30-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận phối hợp với VKSND cùng cấp và Công an xã Hàm Thắng, Công an thị trấn Phú Long tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ người đàn ông “làm xiếc” với xe máy trên Quốc lộ 1A.

Công an đang chuẩn bị thực hiệm hiện trường và Lê Ngọc Châu đứng ở bìa phải ảnh.

Được biết, ngoài hành vi lạng lách xe máy lấn vào làn ô tô, thả cả hai tay vô cùng nguy hiểm tại Hàm Thắng, cầu Phú Long (Hàm Thuận Bắc), Lê Ngọc Châu còn “bốc đầu” xe máy tại thị trấn Phú Long.

Như PLO đã đưa tin, chiều 26-7, một tài khoản có nick “Bơ” đưa lên TikTok một clip dài 46 giây ghi lại cảnh cảnh một người đàn ông lạng lách xe máy, “làm xiếc” trên QL1A vô cùng nguy hiểm. Sau đó, clip này được nhiều người chia sẻ trên Facebook vào các ngày 27 và 28-7.

Hình ảnh người đàn ông "làm xiếc" trên QL1A.

Ngay sau khi xuất hiện clip trên, trưa 28-7, Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Công an Hàm Thuận Bắc, Công an huyện Đức Linh và Phòng CSGT Công an tỉnh khẩn trương xác minh, làm rõ.

Từ biển số xe 86AL-025.48, phương tiện người đàn ông sử dụng lạng lách trong clip, qua xác minh thì phương tiện này đăng ký tại huyện Đức Linh nhưng sau đó đã bán sang tay qua nhiều người.

Thả cả 2 tay trên cầu Phú Long.

Đến chiều cùng ngày, sau khi nỗ lực kết hợp truy vết và trích xuất camera, lực lượng công an đã xác định Lê Ngọc Châu (40 tuổi, ngụ phường Lạc Đạo, TP Phan Thiết) chính là người lạng lách xe máy và thời gian xảy ra lúc 8 giờ ngày 26-7 trên QL1A tại khu vực Hàm Thắng và cầu Phú Long.

Lê Ngọc Châu tại cơ quan công an.

Được biết, Lê Ngọc Châu vừa mới ra tù liên quan đến ma túy và có nhiều tiền án, tiền sự.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hàm Thuận Bắc đang tạm giữ hình sự Châu, tiến hành thực nghiệm hiện trường để điều tra, xử lý.