Thùng bia hơn 1 tỉ đồng trong phiên tòa xét xử cựu giám đốc CDC Hà Nội

Ngày 5-3, TAND TP Hà Nội xét xử và tuyên phạt bị cáo Trương Quang Việt (cựu giám đốc CDC Hà Nội) và bị cáo Lê Minh Tuyến (cựu trưởng phòng Tài chính CDC Hà Nội) về tội vi phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo buộc, năm 2020, CDC Hà Nội thực hiện gói thầu số 5 với hình thức đấu thầu rộng rãi mua 28.300 kit xét nghiệm, tổng số tiền 13,1 tỉ đồng.

Khoảng tháng 6-2020, ông Trương Quang Việt và Lê Minh Tuyến mời Phan Quốc Việt (tổng giám đốc Công ty Việt Á) và Vũ Đình Hiệp (phó giám đốc Công ty Việt Á) đến trụ sở CDC Hà Nội để họp, bàn thống nhất trả tiền mua 61.000 kit xét nghiệm Việt Á ở giai đoạn trước (khi ông Nguyễn Nhật Cảm làm giám đốc). Trong cuộc gặp có đề cập nội dung làm thế nào để đảm bảo Công ty Việt Á trúng thầu.

Khi CDC Hà Nội thực hiện gói thầu số 5, ông Việt hướng dẫn bà Đỗ Thị Thu (phó khoa Dược và vật tư y tế CDC Hà Nội) xây dựng hồ sơ mua sắm dựa trên sinh phẩm kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á sản xuất để đảm bảo cho công ty này tham gia đấu thầu và trúng thầu.

Sau đó, CDC Hà Nội mua 28.300 kit xét nghiệm với số tiền 13,1 tỉ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 9,1 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định theo chỉ đạo của ông Việt, ông Tuyến nhận tiền ngoài hợp đồng của Công ty Việt Á hơn 1,3 tỉ đồng. Trong đó, ông Việt được hưởng lợi 500 triệu đồng, ông Tuyến 831 triệu đồng…

Tại phiên tòa, cựu giám đốc CDC Hà Nội thừa nhận hành vi sai phạm, thừa nhận rằng việc truy tố là phù hợp, không có ý kiến gì.

Về số tiền 500 triệu đồng của Việt Á, bị cáo Trương Quang Việt khai sau khi nhận vẫn để ở nhà, không sử dụng vào việc gì.

Theo lời khai của ông Việt thì khi bị cáo Tuyến đưa tiền chỉ nói là biếu bị cáo, lúc đó bị cáo vội nên không hỏi lại thêm. Sau đó vài ngày thì Tuyến có nói đó là tiền của Việt Á. Bị cáo có hỏi về những người khác thì Tuyến nói gửi mọi người xong xuôi rồi. Có một lần khác, Tuyến còn đưa tờ giấy có ghi số tiền nhưng bị cáo không để ý, không nhớ.

Tuy nhiên, phản bác lại lời khai của cấp trên, cựu trưởng phòng tài chính CDC Hà Nội khai chính cấp trên đã bảo với bị cáo khi Vũ Đình Hiệp (Phó GĐ Công ty Việt Á) gọi điện đến thì phối hợp.

Sau đó, Hiệp gọi điện cho bị cáo Tuyến và hẹn cà phê ở phố Thái Thịnh (Hà Nội). Khi đến nơi, bị cáo Tuyến không vào quán, chỉ ngồi trong xe ô tô, quay cửa kính xuống và Hiệp đưa túi quà bảo “có túi quà biếu các anh”.

Nhận túi quà, bị cáo Tuyến mang toàn bộ lên phòng ông Việt và mở ra tại đó, có sự chứng kiến của ông Việt, có thùng bia và số tiền hơn 1,1 tỉ đồng.

Theo lời khai của ông Tuyến, ông Việt là người chỉ đạo chia tiền. Cụ thể, ông Tuyến nhận 200 triệu đồng, ông Việt nhận 500 triệu đồng, còn lại 400 triệu đồng chia cho một số cán bộ CDC Hà Nội.

“Bị cáo làm theo chỉ đạo, đóng phong bì ngay tại đó, ghi tên từng người, ông Việt cũng có mặt” - ông Tuyến khai.

Đại diện CDC Hà Nội đề nghị HĐXX giải quyết theo quy định pháp luật và mong HĐXX xem xét bối cảnh chống dịch căng thẳng để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Trong phần luận tội, đại diện VKS nhận định các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi, phù hợp với các tài liệu, lời khai khác. Về số tiền, xác định bị cáo Việt đã hưởng lợi 500 triệu đồng, bị cáo Tuyến hưởng lợi 200 triệu đồng, phần còn lại hai bị cáo sử dụng chung.

VKS xác định bị cáo Việt có vai trò cao nhất, bị cáo Tuyến thực hiện theo chỉ đạo Việt, hưởng lợi thấp hơn. Đến nay bị cáo Việt đã khắc phục xong hậu quả, bị cáo Tuyến còn phải khắc phục thêm 80 triệu đồng.

Xem xét các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng, đại diện VKS đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Việt 30-36 tháng cho hưởng án treo, bị cáo Tuyến 20-24 tháng cho hưởng án treo.

Khi nói lời sau cùng, thì bị cáo Tuyến xin được khắc phục nốt hậu quả (80 triệu đồng). Để tạo điều kiện cho bị cáo khắc phục hậu quả vụ án, tòa quyết định tuyên án vào chiều 6-3.

Đối với Phan Quốc Việt, Vũ Đình Hiệp và một số các nhân của Công ty Việt Á, hành vi của các cá nhân này đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an khởi tố bị can cùng loại hành vi trong vụ án khác nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội không đề cập xử lý trong vụ án này.