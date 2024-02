(PLO)- Sau khi nuốt tăm tre dài khoảng 4cm, thành ruột non của nữ bệnh nhân 23 tuổi bị đâm thủng.

Ngày 18-2, Bệnh viện Kiến An (Hải Phòng) thông tin vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho nữ bệnh nhân 23 tuổi bị thủng ruột non do nuốt tăm tre.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng âm ỉ vùng hạ vị và hố chậu bên phải, kèm theo sốt. Sau khi xác định đây là trường hợp viêm phúc mạc cần can thiệp cấp cứu, các bác sĩ khoa Ngoại Tiêu hóa đã hội chẩn và chỉ định phẫu thuật nội soi ổ bụng.

Quá trình nội soi thăm dò ổ bụng xác định dị vật dài khoảng 4cm, đâm xuyên thủng thành ruột non. Ekip phẫu thuật đã tiến hành gắp dị vật ra khỏi lòng ruột an toàn, khâu lỗ thủng hồi tràng, lau rửa và đặt dẫn lưu ổ bụng.

Thành ruột non bị đâm thủng sau khi người bệnh nuốt tăm tre. Ảnh: BVCC

Sau 2 ngày điều trị tích cực, hiện bệnh nhân đã hồi phục, hết sốt.

Bác sĩ Phạm Hải Linh - Khoa Ngoại Tiêu hóa khuyến cáo người dân nên thay đổi thói quen xỉa răng bằng tăm tre, nên dùng chỉ nha khoa để tránh nuốt phải dị vật gây nguy hiểm. Nếu dùng tăm tre, không nên ngậm trong miệng, cần bỏ tăm ngay sau khi sử dụng. Đồng thời, khi ăn cần nhai kỹ để tránh nuốt tăm tre, dị vật lẫn với thức ăn mà không phát hiện được.

Khi nuốt phải tăm hay bất cứ các dị vật nào khác, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám, can thiệp kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Thanh Thanh