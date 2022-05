Thuốc lá hủy hoại hơn 8 triệu người trên toàn cầu mỗi năm

Đó là thông tin đươc các chuyên gia chia sẻ sáng 28-5 tại buổi Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31-5 và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến ngày 31-5-2022.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây ra hơn 8 triệu ca tử vong trên toàn cầu mỗi năm. Trong đó hơn 7 triệu người tử vong do sử dụng thuốc lá trực tiếp và khoảng 1,2 triệu người tử vong do hút thuốc lá thụ động.

Hút thuốc lá cũng là một yếu tố làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và làm tăng mức độ nghiêm trọng của các bệnh về đường hô hấp.

Những người hút thuốc có nguy cơ mắc các biến chứng nghiêm trọng về sức khỏe do COVID-19 cao hơn so với những người không hút thuốc.

Bên cạnh tác hại về sức khỏe, sử dụng thuốc lá còn gây tổn thất về kinh tế cho cá nhân, gia đình và xã hội như: chi tiêu cho hút thuốc, chi phí khám, điều trị bệnh liên quan đến hút thuốc, giảm sút/mất khả năng lao động vì ốm đau và tử vong sớm.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) - Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá cho biết: “Theo báo cáo của 1.400 bệnh viện ở Việt Nam, hơn 70% người đến bệnh viện khám các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, ung thư, huyết áp, tiểu đường, đột quỵ, béo phì... Đáng nói là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến mắc các bệnh nói trên là do tác hại của thuốc lá”.

Ông Khuê cũng thông tin, so với năm 2015, tỷ lệ nam giới hút thuốc giảm từ 45,3% năm 2015 xuống 42,3%.

Đặc biệt tỷ lệ hút thuốc thụ động cũng giảm đáng kể tại nơi làm việc, cơ sở y tế, giáo dục, trên phương tiện giao thông công cộng và trong nhà.

Riêng tỷ lệ hút thuốc ở học sinh, kết quả khảo sát hành vi sức khỏe học sinh toàn cầu tại Việt Nam do WHO thực hiện năm 2019 cho thấy tỷ lệ hút thuốc trong học sinh độ tuổi 13-17 giảm từ 5,36% năm 2013 xuống 2,78% năm 2019 (giảm gần 50%).

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Y tế gửi thông điệp đến các cơ quan, tổ chức tiếp tục tăng cường thực thi Luật phòng chống thuốc lá, kêu gọi những người hút thuốc bỏ thuốc lá.

Cai thuốc sớm là phương pháp giúp ngăn ngừa bệnh tật, giảm bớt gánh nặng bệnh không lây nhiễm mà hiện vẫn đang chiếm tới hơn 70% gánh nặng bệnh tật và tử vong tại Việt Nam.