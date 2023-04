Thượng tá Vũ Tuấn Anh làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

(PLO)- Thượng tá Vũ Tuấn Anh, Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 15-4, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Vũ Tuấn Anh - Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Thượng tá Vũ Tuấn Anh, 44 tuổi, quê ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Trước khi làm Phó giám đốc Công an tỉnh, Thượng tá Vũ Tuấn Anh từng làm Phó phòng tổ chức cán bộ công an tỉnh, Trưởng công an huyện Lạc Dương rồi làm Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

VÕ TÙNG