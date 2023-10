Thủy điện Ia Glae 2 bị vỡ đập: Kiểm tra năng lực, chất lượng thi công

Chiều 11-10, ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu Sở Công thương rà soát lại năng lực của đơn vị thi công thủy điện Ia Glae 2 bị vỡ đập khi đang xây dựng tại huyện Chư Prông. Ông Quế yêu cầu xác định rõ có đủ điều kiện thi công hay không, quy trình thi công đã được phê duyệt chưa...

Chỉ đạo của ông Quế được đưa ra sau khi ông trực tiếp đi kiểm tra hiện trường vỡ đập thủy điện Ia Glae 2 vào chiều cùng ngày.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai kiểm tra hiện trường vụ vỡ đập thủy điện Ia Glae 2. Ảnh: LN.

Ông Quế yêu cầu kiểm tra thời điểm xây tường, đối chiếu với hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công. Làm rõ việc gia hạn thực hiện dự án chỉ được một năm khiến các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, bất chấp mùa này là mùa lũ đang về, cố làm thân tường dẫn đến xảy ra vụ việc...

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai yêu cầu kiểm tra tổng thể quá trình triển khai dự án thủy điện trên như trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị thi công có đủ điều kiện năng lực không, hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công có đúng không...

"Nếu kiểm tra không đúng thì phải xử lý quy định pháp luật"- ông Quế chỉ đạo.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu các cơ quan chức năng sớm đánh giá toàn diện sự cố vỡ đập ngăn trong quá trình thi công công trình thủy điện Ia Glae 2, có kết luận nguyên nhân chính xác vụ việc.

Ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu làm rõ quy trình thi công và rà soát năng lực thi công công trình.

Giao UBND hai xã Ia Ga, Ia Vê rà soát lại, thống kê thiệt hại của người dân do sự cố vỡ tường chắn. Xác định rõ thiệt hại do vỡ đập hay do mưa lũ để có hỗ trợ theo quy định.

Chủ đầu tư dự án phối hợp với chính quyền địa phương rà soát cụ thể thiệt hại, sớm bồi thường để người dân ổn định cuộc sống.

Cùng ngày, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai có văn bản hỏa tốc yêu cầu chủ đầu tư thủy điện Ia Glae 2 là Công ty CP Thủy điện Khải Hoàng thuê đơn vị tư vấn độc lập đủ năng lực đánh giá lại chất lượng đập, để lập phương án khắc phục trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định; chỉ thi công trở lại khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Phần tường bê tông trên thân đập tràn dài hơn 50 mét bị vỡ gây lũ quét ở hạ du.

Theo Sở Công thương, tối 8-10 và rạng sáng 9-10, trên địa bàn huyện Chư Prông có mưa đặc biệt lớn, lượng mưa hơn 170 mm. Tại công trình nhà máy thủy điện Ia Glae 2, lưu lượng lũ quét về đột ngột lớn, tốc độ dòng chảy cao làm đẩy trôi tường bê tông phục vụ thi công đập tràn tự do của nhà máy Ia Glae 2.

LÊ KIẾN