Thuỷ thủ New Zealand thăm Làng May Mắn, tặng xe lăn cho người khuyết tật

(PLO)- Đoàn thuỷ thủ New Zealand đã giúp vận chuyển 9 chiếc xe lăn từ New Zealand sang Việt Nam tặng cho Làng May Mắn.

Vừa qua, trong khuôn khổ chuyến thăm 5 ngày đến Việt Nam, một đoàn sĩ quan và thủy thủ của hai tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand HMNZS Te Mana và HMNZS Aotearoa đã đến thăm Trung tâm bảo trợ xã hội Maison Chance (Làng May Mắn) ở quận Bình Tân, TP.HCM. Cùng đến thăm còn có Tổng lãnh sự New Zealand tại TP.HCM Scott James.

Tại đây, đoàn thuỷ thủ New Zealand đã tham gia giao lưu thể thao và biểu diễn văn nghệ cùng với những người khuyết tật và trẻ em hiện đang sinh sống tại trung tâm.

Tổng lãnh sự New Zealand Scott James và đoàn thuỷ thủ New Zealand trao tặng xe lăn cho người khuyết tật tại Maison Chance. Ảnh: ĐSQ NEW ZEALAND

Thay mặt cho Đại sứ New Zealand Tredene Dobson, Tổng lãnh sự James và đoàn thủy thủ đã trao tặng chín chiếc xe lăn do những nhà hảo tâm ở New Zealand hỗ trợ, thông qua Đại sứ quán New Zealand.

“Lần đầu tiên trong lịch sử hai tàu của Hải quân Hoàng gia New Zealand cùng thăm Việt Nam. Đây là mình chứng cho thấy mối quan hệ đối tác chiến lược giữa New Zealand và Việt Nam.

Cũng rất tuyệt vời vì đoàn thuỷ thủ New Zealand đã giúp vận chuyển chín chiếc xe lăn từ New Zealand sang Việt Nam để chúng tôi có thể tặng cho Làng May Mắn”- Tổng lãnh sự Scott James cho biết.

Các thuỷ thủ New Zealand chụp ảnh lưu niệm với một bạn trẻ ở Làng May Mắn. Ảnh: ĐSQ NEW ZEALAND

Các em nhỏ vui sướng khi nhận được các món quà xinh xắn từ các thuỷ thủ New Zealand. Ảnh: Ảnh: ĐSQ NEW ZEALAND

Ngoài chuyến thăm đến Làng May Mắn, các sĩ quan và thủy thủ New Zealand cũng sẽ đến thăm Mái Ấm Bà Chiểu. Sau đó, đoàn thuỷ thủ New Zealand đã đến thăm tổ chức thiện nguyện do Hội phụ nữ từ thiện TP.HCM quản lý nhằm hỗ trợ các trẻ em gái thiệt thòi tại TP.

Trước đó, hai tàu HMNZS Te Mana và HMNZS Aotearoa thăm chính thức Việt Nam nhằm tăng cường sự hiểu biết và phối hợp giữa Hải quân Hoàng gia New Zealand và Hải quân Nhân dân Việt Nam, đóng góp vào quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam – New Zealand.

BẢO PHƯƠNG