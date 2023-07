Tiếc thương 3 chiến sĩ hy sinh ở đèo Bảo Lộc

(PLO)- Phó Thủ tướng chia buồn với sự mất mát không gì sánh nổi cùng với gia đình ba chiến sĩ hy sinh.

Chiều 31-7, tại nhà riêng của Trung tá Nguyễn Khắc Thường ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị đã có mặt để chờ đoàn xe đưa thi thể anh về nhà an táng.

Vợ ngã quỵ khi hay tin dữ

Không khí tiếc thương bao trùm khi mà chủ nhân của ngôi nhà này đã vĩnh viễn nằm xuống vì bình yên của nhân dân.

Trung tá Thường có hai con trai sinh năm 2013 và 2014, nhà anh ở huyện Đức Trọng, cách chốt CSGT đèo Bảo Lộc khoảng 100 km. Anh Thường đi làm ở lại đơn vị 7-10 ngày mới về nhà nghỉ được hai ngày rồi trở lại vị trí công tác.

Chiều 30-7, chị Nguyễn Thị Bích Phương bàng hoàng, ngã quỵ khi nghe tin chồng mình gặp nạn trong sự cố sạt lở ở đơn vị.

Đến chiều 31-7, sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, các đồng đội của anh ở Phòng CSGT đã đưa thi thể anh về với gia đình.

Một người bạn của anh Thường cho biết anh Thường vốn hiền lành, yêu thương vợ con hết mực. “Anh Thường mất đi đã để lại nỗi tiếc thương cho gia đình, vợ con và đồng đội” - bạn anh Thường nói trong nước mắt.

Đại úy trẻ chưa kịp làm đám cưới

Sáng cùng ngày, tại TP Bảo Lộc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đến viếng Đại úy Lê Ánh Sáng, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi thắp nén hương tưởng nhớ hương linh người chiến sĩ công an trẻ tuổi, Phó Thủ tướng đã siết chặt tay và ôm cha Đại úy Sáng.

Phó Thủ tướng chia buồn sâu sắc vì sự mất mát không gì có thể sánh nổi cùng với gia đình ba chiến sĩ.

Người nhà cho biết Đại úy Sáng vừa tổ chức đám hỏi tuần trước và đang chuẩn bị cưới vợ. Người thân và bạn bè, gia đình Sáng ở miền Trung đang rất trông chờ Sáng đưa vợ chưa cưới về ra mắt.

Đại úy Nguyễn Văn Hưng, cán bộ Phòng CSGT Lâm Đồng, kể sáng 30-7, anh cùng với Trung tá Nguyễn Khắc Thường và Đại úy Lê Ánh Sáng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông trên Quốc lộ (QL) 20.

Đến khoảng 10 giờ ngày 30-7, các anh nhận tin đèo Bảo Lộc có nhiều điểm sạt lở khiến đá rơi xuống đường gây khó khăn cho người dân lưu thông. Trong đó có một tảng đá rất lớn lăn từ vách núi xuống chắn ngang đường.

Lúc này anh Hưng cùng anh Thường và Đại úy Sáng đến Km104+100 QL20 trên đèo Bảo Lộc để phối hợp di chuyển tảng đá nói trên ra khỏi mặt đường.

Xong việc, anh Hưng cùng anh Thường và Đại úy Sáng đến vị trí khác có cây xanh ngã đổ chắn ngang QL20. Tại đây, ngoài điều tiết, phân luồng giao thông, các anh còn phối hợp cắt cây, sử dụng xe múc giải tỏa hiện trường, giúp thông tuyến để các xe di chuyển.

Sau khi giải tỏa xong các điểm sạt lở, cây xanh ngã đổ, cả ba anh tiếp tục tuần tra dọc tuyến. Khi về đến trước cửa chốt CSGT đèo Bảo Lộc, các anh phát hiện nhiều xe di chuyển cùng lúc nên đã trực tiếp phân luồng, hướng dẫn người dân di chuyển qua đèo an toàn.

Cũng chính thời khắc này, hàng ngàn khối đất, đá từ phía sau chốt bất ngờ đổ sập vùi lấp hai anh Thường và Sáng. Riêng anh Hưng may mắn chạy kịp nên chỉ bị thương ở chân.

Đến rạng sáng 31-7, tại Trung tâm Y tế huyện Đạ Huoai, anh Hưng cùng đồng đội đã đội mưa đến nhà xác để tiễn biệt người đồng đội trẻ tuổi. Anh Hưng nói: “Dù chân đau và rất mệt nhưng tôi và các đồng đội không thể nào chợp mắt được. Tôi thương người đồng đội, người em gần ngày yên bề gia thất mà thắt lòng”.

Trao đổi với PV, Trung tá Phạm Văn Chi, Trạm phó Trạm CSGT Madagui, người trực tiếp chỉ huy chốt CSGT đèo Bảo Lộc, cho biết: “Đại úy Sáng là một cán bộ trẻ, năng động. Trong công việc, Sáng chưa từng ngại gian khó, bất cứ việc gì cũng hoàn thành tốt”.

Cấp bằng Tổ quốc ghi công cho ba cán bộ, chiến sĩ hy sinh Báo cáo tình hình khắc phục, xử lý sự cố sạt lở ở đèo Bảo Lộc với Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang sáng 31-7, Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết trong những ngày qua khu vực tỉnh Lâm Đồng liên tục hứng chịu lượng mưa lớn, liên tục nên 100% cán bộ phải trực sẵn sàng chiến đấu. Đại tá Đương xúc động nói: “Có anh em chưa kịp ăn cơm, đầu trên sạt lở vừa di dời đất, đá xong thì đầu dưới tiếp tục sạt lở, anh em lại phải chạy xuống làm tiếp...”. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định 900/QĐ-TTg ngày 31-7-2023 của Thủ tướng Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công cho ba liệt sĩ thuộc Bộ Công an đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, ứng cứu thảm họa thiên tai tại khu vực đèo Bảo Lộc, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng. Theo đó, ba liệt sĩ được cấp bằng Tổ quốc ghi công gồm: Liệt sĩ Nguyễn Khắc Thường, liệt sĩ Lê Quang Thành, liệt sĩ Lê Ánh Sáng.

VÕ TÙNG