Tiến độ dự án cầu Phước An nối Đồng Nai với Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban Quản lý Dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải (Ban QLDA), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có báo cáo tiến độ dự án cầu Phước An, dự án giao thông kết nối liên vùng quan trọng mà tỉnh đang phối hợp Đồng Nai triển khai.

Dự án chia làm năm gói thầu xây lắp chính, với yêu cầu triển khai trong 5 năm, kể từ ngày khởi công, tức từ tháng 12-2022 đến tháng 12-2027.

Báo cáo cho biết tiến độ dự án vẫn trong kế hoạch, trong đó, phần bồi thường, giải phóng mặt bằng phía Bà Rịa - Vũng Tàu đã thực hiện xong. Gói thầu xây lắp hạng mục cầu dẫn từ đầu tuyến đến trụ dẫn T36-T37 phía đầu cầu Bà Rịa - Vũng Tàu thì nhà thầu đang tổ chức các mũi thi công phần từ đầu tuyến đến trụ T36. Trong đó đã hoàn thành đường công vụ, mặt bằng thi công, hệ thống cấp điện, nước...

Gói thầu xây lắp cầu chính từ trụ T37 đến trụ T40, hiện nhà thầu đang huy động thiết bị, nhân lực, tập trung làm xong mặt bằng công trường, đường công vụ, mố nhô phục vụ thi công…

Với các gói thầu phía bờ Đồng Nai, Ban QLDA đang phối hợp với huyện Nhơn Trạch, các sở ngành tỉnh Đồng Nai để xong các thủ tục về đất đai, quy hoạch, đảm bảo khởi công các gói thầu còn lại trước tháng 6-2024.

Ở phía này, về quy hoạch, cuối tháng 9, tỉnh Đồng Nai đã có tờ trình gửi Thủ tướng về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch tại vị trí cầu Phước An..

Trên cơ sở góp ý các bộ ngành, tỉnh Đồng Nai đã giải trình, tiếp thu và hoàn thiện hồ sơ chuyển Bộ Xây dựng thẩm định, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo đúng quy định.

Về đất đai, Ban QLDA đang phối hợp với các sở ngành, địa phương của Đồng Nai hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án phía huyện Nhơn Trạch trong năm 2023. Phạm vi đất thu hồi của dự án liên quan tới Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành, Công ty CP Dầu khí Đầu tư khai thác cảng Phước An, Tổng Công ty Khí Việt Nam và đất sông, rạch do Nhà nước quản lý.

Sau khi có ý kiến của Thủ tướng về điều chỉnh cục bộ quy hoạch, Ban QLDA sẽ phối hợp với Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai tham mưu trình thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án theo đúng quy định.

Ngoài ra, Ban QLDA đang phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế, thẩm tra hoàn thiện hồ sơ thiết kế kỹ thuật phần cầu dẫn phía bờ tỉnh Đồng Nai. Dự kiến sẽ trình Bộ GTVT thẩm định trong quý 4-2023.

Dự án cầu Phước An có chiều dài hơn 4,3km gồm phần cầu dài 3,5km, đường dẫn trên tuyến 247m, đường dẫn kết nối với đường xuống cảng Phước An dài khoảng 617m và hoàn chỉnh phạm vi nút giao với đường vào cảng Phước An.

Sơ bộ nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 15,53ha, trong đó, phía thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu là 6,87 ha; phía huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai là 8,66 ha.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 4.877 tỉ đồng, trong đó giá trị xây lắp khoảng 3.834 tỉ đồng.