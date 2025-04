Tiếng Anh du lịch – Chìa khóa mở rộng cơ hội toàn cầu 05/04/2025 13:50

Ngày 5-4, trong khuôn khổ Ngày hội du lịch TPHCM 2025, talkshow “Tiếng Anh Du Lịch - Chìa Khóa Mở Rộng Cơ Hội Toàn Cầu” đã diễn ra, thu hút sự tham gia của nhiều bạn trẻ.

Sự kiện Sở Du lịch TPHCM, Hiệp hội Du lịch TPHCM, Zenbooks và Saigon Books tổ chức.

Buổi talkshow thu hút nhiều bạn trẻ tham gia. Ảnh: Kha Nhiên

Với sự dẫn dắt của host Trương Kỳ Tông và sự tham gia của hai tác giả Nguyễn Cảnh Luân và Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, buổi talkshow thu hút các bạn trẻ với những chia sẻ thực tế, những góc nhìn vừa bao quát, vừa mới lạ và kinh nghiệm thực tiễn về việc sử dụng tiếng Anh trong hành trình khám phá thế giới.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy cùng sự đam mê đặc biệt dành cho ngôn ngữ; anh Cảnh Luân và chị Xuân Quỳnh đã không ngừng tìm tòi, đúc kết những phương pháp học hiệu quả. Tất cả những kinh nghiệm quý báu ấy đã được chắt lọc và truyền tải qua các đầu sách do chính anh chị biên soạn, mở ra một lộ trình học tiếng Anh rõ ràng, thực tế và dễ áp dụng, đặc biệt dành cho những ai muốn cải thiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh hay đang loay hoay tìm cách bắt đầu lại từ con số không.

Đặc biệt, tác giả Nguyễn Thị Xuân Quỳnh chia sẻ về phương pháp Q&A - giúp hành trình “yêu lại từ đầu” với tiếng Anh trở nên thú vị hơn, sinh động hơn chứ không rập khuôn, sáo rỗng như hầu hết các giáo trình giao tiếp cơ bản hiện tại.

“Mình không thích đọc sách nhưng để tiếp cận tốt tiếng Anh, mình “ép” mình đọc sách và follow các kênh tiếng Anh trên mạng xã hội. Đây là cơ hội để tăng khả năng tiếng Anh của mình”, Xuân Quỳnh chia sẻ.

Tác giả Nguyễn Cảnh Luân chia sẻ tại buổi talkshow. Ảnh: Kha Nhiên

Với phương pháp IDEO (Idea - Detail - Example - Opinion) trong quyển sách IELTS Speaking Journey - Speak Your Way to Band 6.0, tác giả Nguyễn Cảnh Luân chia sẻ bí quyết luyện tập phản xạ tiếng Anh như một gia sư tại gia. “Mình hãy cho mình cơ hội và chịu kỷ luật với bản thân mình. Đây là bí quyết để câc bạn chiến thắng được tâm lý e ngại khi tiếp cận ngoại ngữ”, Cảnh Luân bật mí.

Hiện nay, nhiều quốc gia yêu cầu du khách phải biết tiếng Anh ở một trình độ nhất định, câu hỏi được đặt ra: Tiếp cận tiếng Anh từ lúc nào để hiệu quả? Các diễn giả đều chung nhận định: Càng sớm càng tốt và không bao giờ là trễ! Các bạn trẻ hãy cho mình cơ hội, trau dồi ngoại ngữ mọi lúc mọi nơi, bất cứ thời điểm nào. Đó là cơ hội, là chìa khóa để chúng ta mở rộng cơ hội bước ra thế giới.