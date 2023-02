Tiếng ồn karaoke: Thành phố đã giảm, ở quê còn đầy

(PLO)- Mong rằng các tỉnh thành học hỏi TP.HCM về cách làm trong việc trị vấn nạn tiếng ồn karaoke để trả lại sự yên tĩnh cho các làng quê.

Tiếng ồn xuất phát từ "vấn nạn" hát hò karaoke với âm thanh "hết cỡ thợ mộc" như "tra tấn" vào lỗ tai người nghe không chỉ diễn ra, là căn bệnh trầm kha, mãn tính ở các tỉnh thành phố lớn như TP.HCM, hiện nay nhiều tỉnh thành, làng quê như ở quê tôi cũng bị ô nhiễm tiếng ồn trầm trọng từ việc hát hò karaoke bất kể giờ giấc, ngày đêm của nhiều người hàng xóm sinh sống kế bên.

Vừa qua, hẳn đã có nhiều người rơi vào cảnh giống tôi: Xa quê, sau một năm xa nhà trở về quê nhà đón Tết bên cạnh gia đình cảm giác vô cùng ngao ngán, căng thẳng với việc hát hò karaoke từ nhà hàng xóm...

Tôi về thăm quê ở tỉnh Quảng Ngãi để đón Tết và sum họp cùng gia đình một ngày giáp Tết Nguyên đán sau một năm xa quê làm ăn xa. Ngay từ những ngày đầu về gia đình đón Tết tôi đã bắt đầu nghe thấy tiếng ồn ào từ việc hát hò karaoke của những nhà hàng xóm sinh sống kế bên. Tiếng hát như "át tiếng bom", không chịu nổi tiếng ồn thường xuyên từ sáng đến tối, cửa nhà ba má tôi gần như đóng im ỉm khi tôi có mặt ở nhà. Thế nhưng, dù là cửa đã đóng kín nhưng tiếng ồn ào từ việc hát hò karaoke ở nhà hàng xóm như vẫn "tra tấn" vào tai của tôi.

Đặc biệt, ngay từ sáng 30 Tết Nguyên đán và trong ba ngày Tết Nguyên đán, tiếng ồn ào từ việc hát hò karaoke trở nên "trầm trọng" hơn bao giờ hết khi "nhà nhà, người người" thi nhau hát hò karaoke. Nhà này, người này vừa hát xong thì nhà khác, người khác tiếp tục bật loa rồi mở hết công suất để "trổ tài" "hét hò" karaoke. Thậm chí nhiều nhà, nhiều người cùng mở loa, hát hò karaoke cùng lúc. Dường như nhà nào cũng thi nhau mở loa to như "thách đố" như "chứng tỏ đẳng cấp" để xem loa nhà nào to hơn, "sang xịn" hơn và ai "hò hét" to tiếng hơn. Những bản nhạc Bolero "sầu thảm", "bi thương" nếu chiều nay lỡ hẹn không về, mùa xuân đó có em, xuân này con không về, đón xuân này nhớ xuân xưa...cứ thế liên tục tra tấn lỗ tai người nghe.

Chị bạn đồng nghiệp tôi cũng quê ở Quảng Ngãi, chị đến chúc Tết nhà tôi vào sáng mồng 2 "nhân dịp" nhà hàng xóm kế bên mở loa hát hò karaoke hết cỡ thợ mộc, chị ngao ngán, "than thở" rồi bảo với tôi là về thăm nhà, đón Tết với gia đình nhưng mấy ngày qua chị cũng "điên đầu", căng thẳng vì nhà hàng xóm sinh sống bên cạnh thi nhau hát hò karaoke rồi mở loa hết công suất để hát hò từ sáng cho đến tối mịt. Dù nhà cửa đóng kín mít nhưng cũng không thể ngăn được tiếng ồn ào từ việc "hét hò" karaoke từ những nhà hàng xóm dội sang.

Thú thật, nhiều người sinh sống ở TP.HCM như tôi làm ăn xa quê, quanh năm, suốt tháng phải "đối diện" với những âm thanh náo nhiệt phố phường, về quê dịp Tết Nguyên đán đối với nhiều người ngoài việc trở về sum họp, đoàn tụ ăn tết cùng gia đình còn là việc nghỉ dưỡng tinh thần, nghỉ ngơi sau một năm làm việc xa quê, kiếm sống. Thế nhưng về quê trong ba ngày Tết đâu được yên. Nhiều người như tôi chịu không nổi tiếng ồn bủa vây, bị "tra tấn "lỗ tai, bị "khủng bố" tinh thần từ sáng cho đến tối do nhà hàng xóm hát hò karaoke với loa mở hết cỡ trong những ngày Tết Nguyên đán. Lâu ngày về thăm quê, nhắc nhở nhà hàng xóm hát nhỏ lại thì sợ mích lòng. Tôi đành cuốn gói vào lại thành phố chứ không chịu thấu.

Tôi hỏi người nhà thì được biết không chỉ dịp tết mà ngày thường tình trạng hát karaoke inh ỏi bất chấp giờ giấc vẫn thường diễn ra.

Những ngày qua, thông tin ở TP.HCM cho thấy tiếng ồn trong mấy ngày tết ở thành phố này đã giảm hẳn. Đó là nỗ lực của chính quyền thành phố trong suốt nhiều năm vừa qua, vừa tuyên truyền nhắc nhở, vừa xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Mong rằng các tỉnh thành nên học hỏi cách làm này của TP.HCM để trả lại sự yên tĩnh vốn có cho các làng quê.

MINH VŨ