'Tiểu SantaFe' xuất hiện với trang bị hấp dẫn, giá bán hơn 200 triệu đồng

(PLO)- Hyundai đã ra mắt Exter được mệnh danh là "tiểu SantaFe", chiếc SUV nhỏ nhất của hãng tại thị trường Ấn Độ.

Hyundai đã ra mắt Exter, chiếc SUV nhỏ nhất và giá cả phải chăng nhất của hãng tại thị trường Ấn Độ. Tại thị trường này, mức giá được giới thiệu bắt đầu từ 6 lakh Rs và lên đến 10 lakh Rs cho phiên bản cao cấp nhất (tương đương với khoảng 172 triệu đồng đến 287 triệu đồng).

Hyundai Exter chia sẻ nền tảng với Grand i10 Nios và Aura, đi kèm với cả tùy chọn nhiên liệu xăng và CNG, đồng thời có sẵn 5 phiên bản. Hyundai cho biết họ đã nhận được hơn 11.000 đơn đặt hàng cho Exter, trong đó các biến thể AMT chiếm khoảng 38%, trong khi các biến thể CNG do nhà máy trang bị chiếm 20%.

Exter được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1,2 lít, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm, được chia sẻ với các mẫu xe khác như Nios, i20 và Venue. Các tùy chọn hộp số bao gồm số sàn 5 cấp hoặc AMT 5 cấp. Trong thông số kỹ thuật CNG, nó tạo ra 69 mã lực và 95,2 Nm và chỉ có tùy chọn hộp số sàn.

Ngoại trừ phiên bản E thông số kỹ thuật cơ sở, tất cả các biến thể xăng đều có sẵn với cả hộp số MT và AMT, trong khi bộ CNG có thể có trên các phiên bản S và SX tầm trung. Ba phiên bản SX cũng có lẫy chuyển số với hộp số AMT.

Giống như những chiếc Hyundai mới hơn, Exter tuân theo ngôn ngữ thiết kế tham số của thương hiệu, thể hiện rõ qua các chi tiết kết cấu trên cột C và trang trí cửa sau, cũng như vòm bánh xe. Điểm độc đáo của Exter là cách xử lý đèn LED kiểu chữ H mới cho đèn chạy ban ngày và đèn hậu.

Exter có thể là chiếc SUV nhỏ nhất của thương hiệu, nhưng nó vẫn có những đặc điểm phong cách SUV điển hình với tỷ lệ hình hộp, tấm ốp thân xe dày, các tấm trượt giả phía trước và phía sau nổi bật và mái xe đặc trưng. Các phiên bản cao cấp hơn của Exter được trang bị bánh xe hợp kim hai tông màu 15 inch và cũng có thể có các tùy chọn màu hai tông màu. Hyundai cung cấp sáu màu đồng nhất, ba tùy chọn màu hai tông màu và ba tùy chọn màu nội thất.

Xe có chiều dài 3.815mm, rộng 1.710mm và cao 1.631mm cùng chiều dài cơ sở 2.450mm và khoảng sáng gầm 185mm.

Ở bên trong, thiết kế bảng điều khiển đã được chuyển từ Nios và Aura, nhưng có một vài điểm khác biệt chính. Đầu tiên, nó có tông màu toàn đen thay vì nội thất xám/đen hoặc đồng/đen tương ứng như trên Nios và Aura. Exter cũng có cụm công cụ kỹ thuật số hoàn toàn với MID 4,2 inch, được thấy ở những chiếc Hyundai đắt tiền hơn như i20 và Verna.

Hiệu ứng hoa văn trên bảng điều khiển, miếng đệm cửa và xung quanh cần số cũng đã được chuyển sang. Các biến thể cao cấp hơn được bọc ghế bán giả da với hai tông màu đen và xanh ô liu. Tuy nhiên, nó lại bỏ lỡ bệ tì tay cho hàng ghế sau.

Về mặt tính năng, điểm đáng nói nhất là hai tính năng đầu tiên trong phân khúc: cửa sổ trời và camera hành trình được trang bị tại nhà máy với camera kép (phía trước và phía sau). Các tính năng khác bao gồm đèn pha projector tự động, màn hình cảm ứng 8 inch, điều hòa tự động, Apple CarPlay, Android Auto, sạc không dây, điều hướng tích hợp, công nghệ xe hơi được kết nối, ra lệnh kích hoạt bằng giọng nói bằng nhiều ngôn ngữ và hơn thế nữa cập nhật trực tuyến (OTA).

Các tính năng an toàn bao gồm sáu túi khí, ESC, kiểm soát hỗ trợ ngang dốc, ABS với EBD, cảm biến và camera đỗ xe phía sau, dây an toàn ba điểm và nhắc nhở thắt dây an toàn cho tất cả các ghế và neo ISOFIX. Những tính năng này có sẵn dưới dạng tiêu chuẩn trên các phiên bản SX, SX(O) và SX(O) Connect, nhưng cũng có thể có dưới dạng các tính năng bổ sung tùy chọn trên các phiên bản E và S có thông số kỹ thuật thấp hơn.

