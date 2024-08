Tìm giải pháp xóa điểm đen tai nạn tại chợ 312, quốc lộ 14 06/08/2024 18:38

Ngày 6-8, trao đổi với PLO, ông Lê Văn Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil, cho biết UBND huyện phối hợp Ban An toàn giao thông tỉnh Đắk Nông vừa khảo sát, đưa ra nhiều giải pháp nhằm hạn chế tai nạn giao thông tại "điểm đen" trên quốc lộ 14 đoạn qua chợ 312 thuộc xã Đắk R'la.

"Điểm đen" chết người tại chợ 312

Theo một lãnh đạo Công an huyện Đắk Mil, cơ quan CSĐT Công an huyện này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hoàng Văn Nghĩa (36 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) để điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại chợ 312.

Xe container lao vào nhà dân làm ba người tử vong. Ảnh: TIẾN THOẠI

Trước đó, sáng 25-7, ông Nghĩa điều khiển xe container kéo theo rơ moóc 51R-095.11 trên quốc lộ 14, lao vào căn nhà ven đường ở khu vực chợ 312, làm ba người tử vong, trong đó có hai nạn nhân là anh em ruột.

Theo nhiều người dân địa phương, quốc lộ 14 đoạn qua chợ 312 từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với người đi đường cũng như người dân địa phương. Đoạn đường này từng xảy ra nhiều vụ xe tải, xe container lao vào các căn nhà ven đường, gây chết người, làm hư hỏng nhiều tài sản dù đoạn đường này thẳng, tương đối bằng phẳng.

Ông Nguyễn Văn Mạc, chủ tiệm sửa xe tại chợ 312, kể ông đã chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông rất đau lòng tại khu vực này.

“Năm 2020, một xe tải chở phân bón mất thắng, lao vào căn nhà ven đường làm năm người tử vong. Mới đây lại thêm một vụ xe container lao vào nhà dân cướp đi ba sinh mạng. Người dân sống ở đây thực sự rất ám ảnh”- ông Mạc nói.

Theo cơ quan chức năng, phần lớn các vụ xe lao vào nhà dân tại chợ 312 đều có điểm chung là xe bị mất thắng.

Theo người dân địa phương, phía trên chợ 312 có con dốc dài. Nhiều khả năng tài xế không quen đường, rà thắng liên tục khi đổ dốc. Khi chạy xuống khu vực chợ thì xe mất thắng, gây tai nạn.

Nhiều căn nhà ven đường ở khu vực chợ 312 bị ô tô lao vào tông sập. Ảnh: TIẾN THOẠI

Theo ông Trần Văn Phương, Chủ tịch UBND xã Đắk R’la, căn nhà mà xe container lao vào làm hai anh em ruột tử vong hôm 25-7 đã từng bị xe khác tông vào, gây hư hỏng trong vụ tai nạn trước đó.

Ông Phương nói thời gian qua chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, quyết liệt xử lý tình trạng buôn bán, lấn chiếm lòng lề đường tại khu vực chợ 312 nhưng các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vẫn xảy ra.

Nhiều giải pháp xóa "điểm đen" tai nạn

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil, cho biết ngày 5-8 lực lượng chức năng của huyện phối hợp đoàn công tác Ban An toàn giao thông tỉnh Đắk Nông rà soát tại quốc lộ 14 đoạn qua chợ 312, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp để hạn chế tai nạn giao thông tại khu vực này.

Quốc lộ 14 đoạn qua chợ 312 rất thẳng nhưng vẫn thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Ảnh: TIẾN THOẠI

Theo ông Hoàng, đoàn công tác đã khảo sát, đưa ra nhiều giải pháp như lắp thêm gờ giảm tốc, làm đường lánh nạn, lắp biển cảnh báo tại đoạn đường qua khu vực chợ 312.

Theo ông Hoàng, việc làm đường lánh nạn tại đoạn đường qua khu vực chợ 312 rất cần thiết vì khi gặp sự cố, xe có thể chạy vào đường lánh nạn, hạn chế tối đa thiệt hại về người, tài sản.

Đoàn công tác cũng đề nghị lắp đặt biển cảnh báo, hạn chế tốc độ từ xa bởi phía trên chợ 312 có con dốc dài.

Ngoài ra, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông bố trí các tổ công tác, thường xuyên kiểm tra tốc độ; tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông tại khu vực chợ 312.

Công an khám nghiệm hiện trường một vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 14 đoạn qua chợ 312. Ảnh: TIẾN THOẠI

“Để hạn chế tai nạn giao thông trên quốc lộ 14 đoạn qua chợ 312, rất cần sự phối hợp của nhiều cơ quan. Chính quyền địa phương sẽ tăng cường tuyên truyền, đồng thời kiên quyết xử lý những trường hợp buôn bán lấn chiếm lòng lề đường tại chợ 312”- ông Hoàng nói.