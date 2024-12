Tin nóng 10-12: Hé lộ điều bất ngờ về người đàn ông trong ô tô ở lòng hồ Hòa Bình 10/12/2024 19:30

Tin nóng 10-12: Công an thông tin vụ thi thể người đàn ông trong ô tô dưới lòng hồ thủy điện; Táo tợn: Nhóm thanh niên đột nhập từ nóc nhà để trộm tiền, vàng; Sập bẫy lừa đảo, người mẹ bị lừa hơn 400 triệu đồng vì đăng ký khóa học pickleball trá hình; Ô tô vỡ nát sau khi va chạm với xe tải, chủ tịch xã nhập viện; Nóng: Xét xử vụ cán bộ thuế nhận hối lộ, bảo kê cho đường dây mua bán trái phép hóa đơn; Cháy nhà kho ở Bình Dương, khói lửa bùng lên dữ dội; Xét xử đường dây mua bán trái phép hóa đơn lớn nhất từ trước đến nay; TP.HCM: Cháy nhà cao tầng cho thuê, nhiều người tháo chạy; Thanh niên chuyên trộm xuồng máy ở Long An bị bắt; Miền Bắc tăng nhiệt trước khi bước vào 2 đợt không khí lạnh liên tiếp; Hà Nội lạnh buốt, Miền Bắc rét đỉnh điểm, nhiệt độ thấp nhất chỉ 5 độ C; Cuối tháng 12, Bắc Bộ chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại mạnh hơn năm trước; Dự báo diễn biến mưa bão và không khí lạnh trong tháng 12.