Tin nóng 9-12: Bàng hoàng phát hiện thi thể trong ô tô chìm sâu dưới lòng hồ thủy điện Hòa Bình 09/12/2024 20:50

Tin nóng 9-12: Phát hiện thi thể trong ô tô dưới lòng hồ thủy điện Hòa Bình; CSGT dùng xe đặc chủng chở cháu bé co giật đến bệnh viện kịp thời; Giả cảnh sát hình sự trùm đầu, còng tay tài xế xe dịch vụ để cướp; Người đàn ông đập phá ô tô sau va chạm giao thông ở Bình Dương từng có tiền án tội giết người; Người đàn ông dùng xà beng đập phá trụ ATM khai do túng quẫn nên làm liều; Một người nằm tử vong dưới trạm biến áp, nghi do leo lên cắt dây điện; Nam thanh niên đánh người sau va quẹt giao thông ở quận 4; Nam thanh niên tử vong bất thường trong rừng dương ở Bình Thuận; Truy tìm tài xế bỏ trốn sau va chạm làm chết người trên Quốc lộ 1; Đón không khí lạnh tăng cường, miền Bắc có nơi rét đậm; Dự báo diễn biến mưa bão và không khí lạnh trong tháng 12.