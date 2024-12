Tỉnh Lâm Đồng đón du khách thứ 10 triệu trong năm 2024

Sáng 30-12, tại Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức sự kiện chào đón du khách thứ 10 triệu đến Lâm Đồng trong năm 2024.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, năm 2024, du khách đến tỉnh có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Đây là kết quả từ sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp thu hút du khách của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nổi bật như công tác xúc tiến, quảng bá du lịch trong và ngoài nước được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú từ đầu năm.

Điển hình là các sự kiện mang tầm quốc gia, quốc tế đã diễn ra thành công tại Đà Lạt - Lâm Đồng, trong đó nổi bật là Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X - năm 2024 với chủ đề “Hoa Đà Lạt - Bản giao hưởng sắc màu”, Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng lần thứ 3 năm 2024 với chủ đề “Lâm Đồng - Điểm hẹn của hoa và âm nhạc”.

Việc tổ chức đón vị khách du lịch thứ 10 triệu đến với Lâm Đồng không chỉ quảng bá thành tựu của ngành du lịch tỉnh năm 2024, tạo sự lan tỏa, thu hút du khách đến với tỉnh nhà trong năm 2025 mà còn thể hiện tấm lòng vàng của người dân địa phương với từng du khách khi đến với Lâm Đồng.

Sự kiện này cũng tạo sự gắn kết giữa các cơ quan, đơn vị, hãng hàng không, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng thương hiệu điểm đến “Lâm Đồng - an toàn, văn minh và thân thiện”. Qua đó, hướng đến mục tiêu đưa du lịch Lâm Đồng trở thành một trong những điểm đến hàng đầu trên bản đồ du lịch Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Năm 2024, tỉnh Lâm Đồng đón 10 triệu lượt khách du lịch, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 103,1% kế hoạch năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 600 ngàn lượt (tăng 50% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 109,1% kế hoạch năm 2024), khách nội địa ước đạt 9,4 triệu (tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 102,7% kế hoạch năm 2024). Doanh thu từ du lịch ước đạt 18 ngàn tỉ đồng.