Tỉnh ủy Nghệ An bổ nhiệm Giám đốc Sở Y tế làm Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh 09/10/2024 15:54

(PLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã điều động, phân công, bổ nhiệm Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và bốn cán bộ.

Ngày 9-10, tại TP Vinh, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Lễ công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, ông Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đã trao các quyết định và tặng hoa chúc mừng năm cán bộ.

Ông Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An trao các quyết định và tặng hoa chúc mừng năm cán bộ. Ảnh: ĐL

Ông Lê Quốc Khánh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nghệ An công bố các Quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm, luân chuyển, chỉ định.

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An điều động, phân công, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Danh Lai, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Lưu giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An.

Điều động, bổ nhiệm ông Phan Đình Đạt – Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp giữ chức Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An.

Điều động, chỉ định ông Dương Hoàng Vũ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp nhiệm kỳ 2020- 2025.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa. Ảnh: Báo Nghệ An

Luân chuyển, chỉ định ông Nguyễn Công Hoan, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thị ủy Thái Hòa nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cho biết, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ là công việc quan trọng, thường xuyên và liên tục trong công tác cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An thông tin nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh đã điều động, luân chuyển, bổ nhiệm 80 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, nhiệm vụ chính trị, yêu cầu công tác, trong đó có chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã bàn bạc, thảo luận, đi đến thống nhất quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm năm cán bộ.

Ông Thái Thanh Quý nhấn mạnh: "Cả năm đồng chí đều được đào tạo rất bài bản, có quá trình rèn luyện, trưởng thành qua nhiều vị trí công tác, ở nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau; có kinh nghiệm thực tiễn và có những đóng góp tích cực nhất định trên các lĩnh vực và địa phương được phân công".