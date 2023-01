Nghệ An điều động, phân công 4 lãnh đạo mới các sở, huyện

(PLO)- TS Nguyễn Thị Hồng Hoa thay PGS-TS Dương Đình Chỉnh làm Giám đốc Sở Y tế Nghệ An. Ông Chỉnh được chỉ định làm Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc.

Sáng 6-1, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển, phân công, chỉ định, điều động, bổ nhiệm bốn Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã được công bố.

Ông Nguyễn Văn Thông- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã trao các quyết định điều động, bổ nhiệm hai giám đốc Sở Y tế, Sở KH&ĐT tỉnh Nghệ An và hai tân Bí thư huyện ủy Nam Đàn, Nghi Lộc (Nghệ An).

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã điều động, bổ nhiệm có thời hạn (5 năm) bà Nguyễn Thị Hồng Hoa (Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện Nam Đàn) giữ chức Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, kể từ ngày 9-1-2023.

Bà Hoa (49 tuổi), quê quán Phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng; là Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục; cao cấp lý luận chính trị. Bà Hoa từng làm Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Chi cục trưởng Chi cục dân số tỉnh Nghệ An, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An, hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Dương Đình Chỉnh (Giám đốc Sở Y tế Nghệ An) tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Chỉnh (51 tuổi) là PGS, quê quán xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An; trình độ chuyên môn Tiến sĩ Y khoa, lí luận chính trị: Cao cấp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cũng quyết định luân chuyển, phân công, chỉ định ông Nguyễn Xuân Đức (Giám đốc Sở KH&ĐT Nghệ An) tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy Nam Đàn nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Đức và ông Chỉnh bàn giao công tác và đến nhận nhiệm vụ mới từ ngày 9-1.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn (5 năm) ông Phạm Hồng Quang (Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc) giữ chức Giám đốc Sở KH&ĐT Nghệ An, kể từ ngày 9-1.

ĐẮC LAM