Tòa giảm án cho hai cựu cán bộ, chiến sĩ trại tạm giam ở Cần Thơ về tội lạm quyền 12/06/2024 14:17

(PLO)- Cựu cán bộ công an và một chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Trại tạm giam Công an TP Cần Thơ được giảm án về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Ngày 12-6, TAND TP Cần Thơ đã xét xử phúc thẩm vụ cán bộ Trại tạm giam công an TP Cần Thơ lạm quyền trong khi thi hành công vụ do có kháng cáo của hai bị cáo Nguyễn Duy Đạt và Lê Thành Toàn.

Hai bị cáo tại tòa phúc thẩm ngày 12-6. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, tòa đã chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo, sửa bản án sơ thẩm, giảm nhẹ hình phạt cho cả hai bị cáo, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Đạt hai năm tù, Lê Thành Toàn hai năm chín tháng tù cùng về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

HĐXX nhận định, bị cáo Đạt ở giai đoạn phúc thẩm có bổ sung giấy thể hiện cha bị cáo làm nghĩa vụ quốc tế, tham gia quân tình nguyện tại Campuchia nên được xem xét thêm tình tiết giảm nhẹ.

Ngoài ra HĐXX cũng xem xét tính chất công việc của các bị cáo có khó khăn phức tạp để xem xét giảm thêm một phần hình phạt cho các bị cáo. Tuy nhiên, với tính chất, mức độ hành vi phạm tội, tòa không chấp nhận cho các bị cáo được hưởng án treo.

Trước đó, xét xử sơ thẩm, TAND quận Bình Thủy đã tuyên phạt Đỗ Tiến Dũng (cựu thiếu tá, đội trưởng đội quản giáo) ba năm tù, Nguyễn Duy Đạt (cựu thượng úy, cán bộ đội cảnh sát bảo vệ) hai năm sáu tháng tù, Lê Thành Toàn (chiến sĩ nghĩa vụ đội cảnh sát bảo vệ) ba năm tù.

Theo cáo trạng, Đỗ Tiến Dũng, Nguyễn Duy Đạt, Lê Thành Toàn là cán bộ, chiến sĩ của Trại tạm giam Công an TP Cần Thơ.

Từ năm 2020 đến tháng 7-2022, do diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài, phức tạp, lợi dụng việc buông lỏng trong công tác quản lý của lãnh đạo Trại tạm giam Công an TP Cần Thơ, các bị cáo lạm quyền trong thực thi công vụ.

Cụ thể, giải quyết cho người thân, bạn bè của bị can, phạm nhân đang bị tạm giam tại đây được thăm gặp không đúng địa điểm, thành phần và thời gian theo quy định; đưa đồ vật cấm vào buồng giam cho các đối tượng đang bị tạm giam sử dụng để vụ lợi.

Trong khoảng thời gian từ tháng 1-2022 đến tháng 4-2022, Dũng đã giải quyết cho gia đình các bị can, phạm nhân Huỳnh Anh Khoa, Đỗ Thanh Tùng, Lộc Văn Phước, Nguyễn Văn Hoàng, Trần Thanh Nam, Nguyễn Minh Nhân thăm gặp trực tiếp không đúng quy định để hưởng lợi số tiền 27 triệu đồng.

Đạt tổ chức sắp xếp cho các phạm nhân Huỳnh Anh Khoa, Đỗ Thanh Tùng thăm gặp người thân là Nguyễn Thị Kim Lài (vợ Khoa) và Nguyễn Thanh Hiền (bạn gái Tùng) tại khu vực bên ngoài Trại tạm giam để hưởng lợi số tiền 8 triệu.

Toàn lợi dụng nhiệm vụ công tác từ ngày 14-5-2020 đến ngày 13-6-2022 đã nhận và chuyển 7 điện thoại di động các loại, kèm phụ kiện vào buồng giam cho các bị can, phạm nhân sử dụng trái quy định để hưởng lợi tổng số tiền 23,5 triệu.

Cáo trạng quy kết hành vi các bị can là trái pháp luật, làm ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn, uy tín của Trại tạm giam Công an TP Cần Thơ. Các bị can thực hiện hành vi phạm tội không có bàn bạc, thống nhất, độc lập với nhau.