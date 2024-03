(PLO)- Ba cựu cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam Công an TP Cần Thơ đã lạm quyền trong thi hành công vụ, cho người thân, bạn bè của bị can, phạm nhân thăm gặp sai quy định...

Ngày 5-3, TAND quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm ba cựu cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam Công an TP Cần Thơ về tội lạm quyền trong thi hành công vụ.

Video: 3 cựu cán bộ, chiến sĩ trại tạm giam ở Cần Thơ bị phạt tù vì lạm quyền.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Tiến Dũng (cựu thiếu tá, đội trưởng đội quản giáo) ba năm tù, Nguyễn Duy Đạt (cựu thượng uý, cán bộ đội cảnh sát bảo vệ) hai năm sáu tháng tù, Lê Thành Toàn (chiến sĩ nghĩa vụ đội cảnh sát bảo vệ) ba năm tù.

Ngoài ra, tòa còn tuyên tịch thu sung công số tiền thu lợi bất chính của các bị cáo là 58,5 triệu.

Ba bị cáo tại tòa ngày 5-3. Ảnh: NHẪN NAM

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của Trại tạm giam Công an TP Cần Thơ nói riêng và của các nhà nhà tạm giữ, nhà tạm giam nói chung.

Các bị cáo là cán bộ, chiến sĩ trại tạm giam Công an TP Cần Thơ, có đầy đủ nhận thức và hiểu rõ các hành vi, việc làm của các bị cáo là vi phạm pháp luật, đã thể hiện hành vi xem thường pháp luật của các bị cáo. Vì vậy cần có hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với hành vi phạm tội.

Hành vi của các bị cáo còn gây mất an ninh trật tự tại nơi giam giữ các phạm nhân, gây ảnh hưởng đến công tác quản lý bị can, phạm nhân…

Tuy nhiên, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khắc phục số tiền thu lợi bất chính… Các bị cáo đều có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ nên được áp dụng hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

Trước đó, trong phần nói lời sau cùng, bị cáo Dũng nói: “Suốt 11 tháng tạm giam không ngày nào ăn ngon ngủ yên. Bị cáo vô cùng hối hận! Vì thiếu rèn luyện, thiếu bản lĩnh, bị cáo đánh mất cả tương lai phía trước, không những chấm dứt cuộc đời chính trị mà còn ảnh hưởng đến cơ quan, gia đình”. Bị cáo Dũng mong được mức án nhẹ để sớm về chăm sóc gia đình, con nhỏ.

Bị cáo Đạt, bị cáo Toàn xin lỗi cơ quan, gia đình, mong sớm được về chăm lo gia đình…

Quang cảnh phiên tòa xét xử các bị cáo. Ảnh: NHẪN NAM

Theo cáo trạng, Đỗ Tiến Dũng, Nguyễn Duy Đạt, Lê Thành Toàn là cán bộ, chiến sĩ của Trại tạm giam Công an TP Cần Thơ.

Từ năm 2020 đến tháng 7-2022, do diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài, phức tạp, lợi dụng việc buông lỏng trong công tác quản lý của lãnh đạo Trại tạm giam Công an TP Cần Thơ, các bị cáo lạm quyền trong thực thi công vụ.

Cụ thể, giải quyết cho người thân, bạn bè của bị can, phạm nhân đang bị tạm giam tại đây được thăm gặp không đúng địa điểm, thành phần và thời gian theo quy định; đưa đồ vật cấm vào buồng giam cho các đối tượng đang bị tạm giam sử dụng để vụ lợi.

Trong khoảng thời gian từ tháng 1-2022 đến tháng 4-2022, Dũng đã giải quyết cho gia đình các bị can, phạm nhân Huỳnh Anh Khoa, Đỗ Thanh Tùng, Lộc Văn Phước, Nguyễn Văn Hoàng, Trần Thanh Nam, Nguyễn Minh Nhân thăm gặp trực tiếp không đúng quy định để hưởng lợi số tiền là 27 triệu đồng.

Đạt tổ chức sắp xếp cho các phạm nhân Huỳnh Anh Khoa và Đỗ Thanh Tùng thăm gặp người thân là Nguyễn Thị Kim Lài (vợ Khoa) và Nguyễn Thanh Hiền (bạn gái Tùng) tại khu vực bên ngoài Trại tạm giam để hưởng lợi số tiền là 8 triệu đồng.

Toàn lợi dụng nhiệm vụ công tác từ ngày 14-5-2020 đến ngày 13-6-2022, đã nhận và chuyển 7 điện thoại di động các loại, kèm phụ kiện vào buồng giam cho các bị can, phạm nhân sử dụng trái quy định để hưởng lợi tổng số tiền là 23,5 triệu đồng.

Cáo trạng quy kết hành vi các bị can là trái pháp luật, làm ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn, uy tín của Trại giam Công an TP Cần Thơ. Các bị can thực hiện hành vi phạm tội không có sự bàn bạc, thống nhất, độc lập với nhau.

NHẪN NAM