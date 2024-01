Ngày 22-1, sau nhiều ngày nghị án kéo dài, TAND tỉnh Nghệ An tiến hành tuyên án vụ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy đối với 11 bị cáo.

Video: Tòa tuyên 9 án tử hình trong vụ án 11 bị cáo, người thân khóc ngất

Trong vụ án này bị cáo Trần Thị Mậu (56 tuổi, trú thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, Nghệ An) bị cáo buộc là kẻ cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Phiên tòa có rất đông người dân đến dự khán.

Từ sáng sớm, người thân các bị cáo từ Nghệ An, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội… đã đến trước trụ sở TAND tỉnh Nghệ An để xin vào hội trường xét xử, dự khán.

11 bị cáo được xe cảnh sát lần lượt chở tới phiên tòa. Nhiều bị cáo quay người, dõi mắt nhìn, tìm người thân.

Tổng tang vật của vụ án cơ quan chức năng đã thu giữ gồm 64kg ma túy tổng hợp, 20 bánh heroin cùng nhiều vật chứng liên quan.

Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX đã làm rõ được nhóm Mậu thực hiện 4 vụ mua bán trái phép chất ma túy, tổng khối lượng hơn 105kg.

"Trùm" Trần Thị Mậu bị tuyên mức án tử hình.

Khi được nói lời nói sau cùng, bị cáo Mậu và các bị cáo đã thể hiện sự ăn năn hối cải và trình bày xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt, xin tha “tội chết”.

HĐXX sơ thẩm nhận định bị cáo Mậu cầm đầu đường dây với số lượng ma túy rất lớn, hoạt động trong thời gian dài, hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm. Các bị cáo khác giữ vai trò khác nhau trong việc giúp sức cho Mậu.

Từ đó, HĐXX sơ thẩm đã tuyên án tử hình đối với 9 bị cáo gồm: Trần Thị Mậu (56 tuổi), Nguyễn Sỹ Đức (59 tuổi), Nguyễn Đình Tuấn (51 tuổi), Đậu Thị Tuyết (48 tuổi), Phan Thị Loan (45 tuổi), Lê Thị Hồng (42 tuổi), Nguyễn Xuân Dũng (53 tuổi), Nguyễn Đình Dùng (39 tuổi), Cù Hoàng Hưng (48 tuổi).

Hai bị cáo Phan Thị Thu Hiền (51 tuổi) và Lê Ngọc Tuyến (37 tuổi), cùng bị tuyên phạt mức án chung thân.

Trong số 11 bị cáo, Phan Thị Loan bị tuyên phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy, 10 bị cáo còn lại phạm tội mua bán trái phép chất ma túy.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Sau khi tòa tuyên án, một số bị cáo đưa tay lên gạt nước mắt thể hiện sự ân hận muộn màng. Nhiều người thân của các bị cáo òa khóc, có người ngất xỉu, phải có sự giúp đỡ của những người xung quay dìu ra khỏi cổng tòa án.

Như đã đưa tin, theo hồ sơ, khoảng 1 giờ ngày 18-11-2021, tại Quốc lộ 7 (thuộc địa phận thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp công an các Nghệ An, Quảng Ninh, Bắc Ninh, TP Hà Nội và TP.HCM phục kích, bắt quả tang Đức, Tuấn, Loan đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 58kg ma túy tổng hợp, 18 bánh heroin.

Dẫn giải các bị cáo về trại tạm giam.

Sau khi thu giữ ma túy, 12 tổ công tác đồng loạt thi hành lệnh khám xét khẩn cấp và giữ người trong trường hợp khẩn cấp trùm Mậu cùng đồng bọn thu giữ thêm 2 bánh heroin, 6kg ma túy. Bà trùm Mậu và Đức trực tiếp chỉ đạo đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam qua địa bàn tỉnh Nghệ An sau đó vận chuyển đi Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh và các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Bà Mậu có thú vui là cờ bạc đỏ đen.

Mậu khai có hai người Lào (không xác định được lai lịch cụ thể) cung cấp “hàng” ma túy rồi cho đàn em gùi ma túy, vượt biên giới, cắt rừng đưa về Việt Nam.

Mậu khai buôn ma túy lãi tiền tỉ nhưng đã nướng vào thú chơi cờ bạc.

ĐẮC LAM