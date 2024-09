Tòa tuyên tử hình gã chồng hờ giết 'vợ' vì ghen tuông mù quáng 16/09/2024 15:12

Video: Tòa tuyên tử hình gã chồng hờ giết 'vợ' vì ghen tuông mù quáng

Sáng 16-9, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đỗ Hoàng Thanh (43 tuổi, ngụ xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang) mức án tử hình về tội giết người. Bị hại trong vụ án chính là người sống chung như vợ chồng với bị cáo.

Phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Hoàng Thanh về tội giết người. Ảnh: HUỲNH DU

HĐXX nhận định, chỉ vì ghen tuông mù quáng, bị cáo nảy sinh ý định giết chết bị hại nhằm thỏa mãn ý định đê hèn. Bị cáo đã chuẩn bị dao và một gói thuốc diệt cỏ nhằm ý định giết người tình và tự tử. Hành vi phạm tội của bị cáo thuộc tình tiết định khung có tính chất côn đồ và vì động cơ đê hèn.

Chủ tọa phiên tòa đang tuyên án. Ảnh: HD

Theo tòa, hành vi của bị cáo là côn đồ, dã man, bất chấp pháp luật và xem thường tính mạng con người nên không thể giáo dục cải sửa mà cần phải loại bỏ khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung trong xã hội.

Đại diện Viện Kiểm Sát nêu quan điểm của mình trước hành vi phạm tội của bị cáo Đỗ Hoàng Thanh. Ảnh: HD

Theo cáo trạng, vào năm 2016, Thanh quen biết và thuê nhà trọ sống chung như vợ chồng với NTN (44 tuổi, quê An Giang) ở huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Đến đầu năm 2023, cả hai về TP Châu Đốc, tỉnh An Giang để sống, rồi đến tháng 7 năm 2023, N chuyển lên lại huyện Bình Chánh, TP.HCM làm công nhân.

Tháng 8 năm 2023, Thanh phát hiện N có tình cảm nam nữ với một người đàn ông khác. KHi đó N đã hứa đến Tết Nguyên đán năm 2024 sẽ nghỉ làm công nhân và về An Giang sinh sống chung với Thanh.

Bị cáo Đỗ Hoàng Thanh tại phiên tòa xét xử. Ảnh: HUỲNH DU

Tuy nhiên, thời điểm gần Tết Nguyên đán năm 2024, Thanh điện thoại kêu N về An Giang ăn Tết, N hứa với Thanh sẽ về nhưng không về.

Đến ngày 10-2, Thanh tiếp tục gọi điện thoại cho N nhiều lần nhưng không được. Thanh nghi ngờ N vẫn còn quan hệ tình cảm với người khác nên Thanh mang theo dao nhọn cùng thuốc chuột chạy xe máy đến TP.HCM tìm với ý định sát hại N xong sẽ tự tử.

Sau khi hẹn gặp tại nhà nghỉ ở TP.HCM, thì N phát hiện gói thuốc diệt chuột trong túi Thanh nên đem vứt đi. Sau đó, cả hai điều khiển xe máy rồi tiếp tục đến huyện Đức Hòa (Long An) thuê phòng nghỉ.

Bị cáo Đỗ Hoàng Thanh bị áp giải đến trại tạm giam sau khi phiên tòa kết thúc. Ảnh: HD

Đến đây, cả hai xảy ra mâu thuẫn tiếp tục cự cãi về chuyện cũ, Thanh tức giận dùng dao giấu dưới đầu giường tấn công N.

N chống cự, cố bò ra ngoài kêu cứu, Thanh vứt dao chạy trốn nhưng bị người dân truy đuổi, bắt giữ giao cho Công an xã Đức Hòa Đông.

N được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện. Tại Cơ quan Công an, Thanh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.