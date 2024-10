Tôn Hoa Sen phục hồi ấn tượng, lãi 510 tỉ đồng 31/10/2024 15:24

Theo báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2023-2024, HSG đã ghi nhận sự phục hồi ấn tượng so với NĐTC 2022-2023 khi tất cả chỉ số đều tăng trưởng so với cùng kỳ và vượt kế hoạch kinh doanh phương án cao đã đề ra vào đầu NĐTC.

Cụ thể, HSG ghi nhận sản lượng đạt 1.941.694 tấn, tăng 35% so với cùng kỳ, hoàn thành 112% kế hoạch kinh doanh. Đồng thời, doanh thu đạt 39.272 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ, hoàn thành 109% kế hoạch kinh doanh. Trong đó, biên lợi nhuận gộp của HSG đã phục hồi từ mức 9,7% của NĐTC 2022-2023 lên mức 10,8% tại NĐTC 2023-2024, giúp cho mức lợi nhuận gộp đạt 3.060 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ.

Ngoài việc phục hồi của biên lợi nhuận gộp thì chi phí tài chính tiếp tục giảm cũng là một điểm sáng đáng ghi nhận của HSG khi chi phí tài chính, trong đó bao gồm chi phí lãi vay và chi phí chênh lệch tỷ giá, đã giảm 19%, từ mức 314 tỉ đồng trong NĐTC 2022-2023 xuống còn 254 tỉ đồng trong NĐTC 2023-2024.

Cụ thể, chi phí lãi vay giảm 32%, từ mức 195 tỉ đồng xuống còn 133 tỉ đồng do HSG nỗ lực trong việc đàm phán với các ngân hàng để có mức lãi suất vay phù hợp, hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhờ vào tổng hợp các yếu tố trên, lợi nhuận sau thuế của HSG cũng cải thiện tích cực từ mức 30 tỉ đồng trong NĐTC 2022-2023, lên mức 510 tỉ đồng trong NĐTC 2023-2024, tăng 1.597% và hoàn thành 102% so với kế hoạch kinh doanh.