Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật 30/10/2024 11:24

Cuộc thi được tổ chức nhằm triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và giúp cho cán bộ, công nhân viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) nắm rõ hơn các quy định pháp luật, các quy định, quy chế, qua đó áp dụng hiệu quả hơn vào công việc chuyên môn hằng ngày, đóng góp cho sự phát triển chung của Sawaco.

Nội dung cuộc thi xoay quanh các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước, TP về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng như Luật Bảo vệ Bí mật Nhà nước năm 2018; Luật An ninh mạng năm 2018; Luật Công nghệ thông tin năm 2006; Luật Viễn thông năm 2023…

Cạnh đó, là các Nghị định, Chỉ thị, Thông tư, Quy chế liên quan đến đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn TP.HCM.

Trong đó có quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.

Sawaco tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật.

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9-11” là một đợt sinh hoạt chính trị, học tập pháp luật gắn liền với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại Sawaco.

Các thí sinh dự thi.

Đây cũng là dịp để khẳng định và làm sâu sắc hơn nữa mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam và vai trò của pháp luật đối với mọi mặt đời sống xã hội.

Đồng thời là dịp để cán bộ công nhân viên Sawaco và các đơn vị thành viên giao lưu, học tập, trao đổi kiến thức pháp luật, văn hóa ứng xử liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh tại nơi làm việc và hoạt động phục vụ khách hàng, giúp khích lệ tinh thần lao động của mỗi người sau những ngày làm việc căng thẳng.