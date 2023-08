Tổng giám đốc EVNNPT – Phạm Lê Phú kiểm tra tình trạng vận hành TBA 220kV Lào Cai sau mưa lũ, sạt lở đất

(PLO)- Ngày 12-8, Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) – Phạm Lê Phú cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình trạng vận hành TBA 220kV Lào Cai (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) sau đợt mưa lũ, sạt lở đất vừa qua.

Tham gia đoàn công tác có ông Lưu Việt Tiến – Phó Tổng giám đốc EVNNPT, lãnh đạo các Ban chuyên môn của EVNNPT.

Về phía Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) có ông Nguyễn Phúc An – Giám đốc công ty, ông Phạm Quang Hòa – Phó Giám đốc Công ty, đại diện các phòng chức năng của PTC1, lãnh đạo Truyền tải điện Tây Bắc và đơn vị tư vấn.

Báo cáo trước đoàn công tác của EVNNPT, đại diện PTC1 cho biết, trạm biến áp 220kV Lào Cai đóng điện đưa vào vận hành vào tháng 06-2006. Trạm được xây dựng trên sườn núi thuộc xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, Lào Cai. Sau đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 05-8 đến 08-8, tại khu vực sân phân phối phía ngăn lộ 271, 272 xảy ra hiện tượng sụt lún có nguy cơ ảnh hưởng đến vận hành.

Nguyên nhân sụt lún được xác định do mưa lớn kéo dài nhiều ngày tại khu vực trạm làm các chỉ tiêu cơ lý của nền đất, kết hợp với tình trạng dòng thấm, dòng chảy ngầm cùng với nước chảy trong các khe nứt ở nền, mái dốc, khe lún tường chắn, đường dân sinh dẫn đến tình trạng trượt xệ khối đất bên trong và bên ngoài hàng rào trạm.

Ngay sau khi phát hiện tình trạng trên, Truyền tải điện Tây Bắc đã thực hiện theo dõi, quan trắc diễn biến lún hàng ngày (3 lần/ngày) và tăng tần suất kiểm tra để có các biện pháp ứng phó kịp thời. Triển khai ngay các biện pháp xử lý tạm thời trong phạm vi ảnh ảnh hưởng, phát quang thực vật trên mái dốc để tìm các khe, hốc, rãnh thoát nước.

Đơn vị cũng thực hiện giằng néo trụ đỡ thanh cái cứng để hạn chế nghiêng sứ đỡ; giằng néo và sửa trụ móng các trụ đỡ khác bị nghiêng. Bổ sung đèn chiếu sáng, làm rào chắn, biển cảnh báo nguy hiểm tại những khu vực khu vực sụt lún đảm bảo an toàn cho người lao động và cộng đồng. Thực hiện phương án cô lập, di chuyển tạm các thiết bị tại khu vực được đánh giá có nguy cơ cao mất an toàn do ảnh hưởng của sụt lún, triển khai ngay các biện pháp cấp bách để đảm bảo vận hành.

Sau khi kiểm tra thực địa và nghe báo cáo của PTC1 và đơn vị tư vấn, Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú cho biết, thời gian qua, khu vực Tây Bắc đã xảy ra mưa lớn kéo dài dẫn đến tình trạng sạt lở đất. Trạm biến áp 220kV Lào Cai cũng bị tác động bởi thời tiết cực đoan.

Đây là trạm biến áp 220kV có ý nghĩa quan trọng trong việc cấp điện cho địa phương, giải toả công suất thủy điện nhỏ trong khu vực lên lưới điện Quốc gia và nhập khẩu điện từ nước ngoài về Việt Nam theo hợp đồng đã cam kết nhằm đảm bảo điện cho tỉnh Lào Cai nói riêng và các tỉnh phía Bắc. Chính vì vậy, Tổng giám đốc EVNNPT yêu cầu PTC1 phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế đề xuất giải pháp thực hiện khẩn cấp để nâng cao hệ số an toàn cho khu vực nền trạm đang bị sụt lún để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão năm 2023. PTC1 khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện hạng mục sửa chữa lớn năm 2024 trạm biến áp 220kV Lào Cai theo danh mục đã được EVNNPT phê duyệt.

Lãnh đạo EVNNPT cho biết, thời gian tới được dự báo vẫn tiếp tục còn nhiều đợt mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất, PTC1 cần chủ động xây dựng phương án cụ thể, tăng cường kiểm tra giám sát để kịp thời phát hiện những nguy cơ có thể xảy ra đối với lưới điện truyền tải nhằm đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, đáp ứng mục tiêu đề ra.

Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra:

XUÂN TIẾN