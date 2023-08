Top 10 chiếc SUV ‘lai’ rẻ nhất năm 2023

(PLO)- Theo Motorbiscuit, dưới đây là những chiếc xe SUV “lai” rẻ nhất năm 2023 và chúng có giá dưới 37.000 USD (tương đương dưới 880 triệu đồng).

Kia Niro 2023 có giá 26.950 USD (khoảng 640 triệu đồng)

Đây là chiếc SUV hybrid tiêu chuẩn cỡ nhỏ của Kia có giá phải chăng nhất trong ngành. Nó có khả năng tiết kiệm nhiên liệu đạt 53 mpg (4,4 lít) trong thành phố và 54 mpg 94,3 lít) trên đường cao tốc.

Hơn nữa, chiếc SUV “lai” subcompact có phạm vi di chuyển hơn 593 dặm (949 km) cho mỗi bình xăng đầy.

Kia Sportage Hybrid 2023 có giá 27.490 USD (khoảng 653 triệu đồng)

Kia Sportage Hybrids có giá phải chăng hơn so với nhiều SUV cỡ nhỏ động cơ đốt trong. Ngoài ra, Sportage Hybrid mạnh mẽ hơn so với mô hình xăng. Nó đi kèm với các tính năng an toàn và công nghệ tiêu chuẩn hiện đại tuyệt vời.

Toyota RAV4 Hybrid 2023 có giá 31.225 USD (khoảng 742 triệu đồng)

Đây là chiếc SUV nhỏ phổ biến nhất mọi thời đại. Mô hình RAV4 Hybrid là một phiên bản hiệu quả hơn với hệ dẫn động bốn bánh tiêu chuẩn. Toyota RAV4 Hybrid 2023 là mẫu xe được yêu thích trên thế giới và mức tiết kiệm nhiên liệu tốt.

Hyundai Tucson Hybrid 2023 có giá 31.350 USD (khoảng 745 triệu đồng)

Đây là một chiếc xe nhanh chóng và có cabin yên tĩnh. Nó mạnh mẽ so với kích thước của nó, khiến việc lái xe trở nên thú vị hơn so với phiên bản chạy xăng, nhờ sự tăng cường mô-men xoắn từ động cơ điện.

Honda CR-V Sport Hybrid 2023 có giá 32.400 USD (khoảng 770 triệu đồng)

Chiếc xe này được thiết kế lại vào năm 2023 và nó đã khiến khách hàng yêu thích. Phiên bản hybrid của nó được đánh giá cao về chất lượng vận hành êm ái và nội thất rộng rãi, bắt mắt.

Toyota Venza 2023 có giá 34.620 USD (khoảng 775 triệu đồng)

Toyota Venza 2023 có hệ dẫn động tương tự RAV4 Hybrid. Đó là một lựa chọn rộng rãi hơn cho những người tiêu dùng muốn một chiếc xe thể thao đa dụng có nhiều không gian hơn một chút so với RAV4 Hybrid.

Ford Escape Hybrid 2023 có giá 35.480 USD (khoảng 843 triệu đồng)

Các mẫu Escape Hybrid đi kèm với nhiều tính năng tiêu chuẩn, bao gồm lối vào không cần chìa khóa, Apple CarPlay/Android Auto không dây và điểm truy cập Wi-Fi.

Nó có khả năng tiết kiệm nhiên liệu xuất sắc và cabin rộng rãi. Escape Hybrid có thể không phải là tốt nhất trong phân khúc của nó, nhưng giá trị của nó thì rất tuyệt vời

Lexus UX 2023 có giá 35.925 USD (khảng 853 triệu đồng)

Lexus UX 2023 là một trong số ít những chiếc SUV hạng sang cỡ nhỏ hybrid trên thị trường. Lexus UX subcompact SUV là chiếc xe rẻ nhất trong danh mục đầu tư của thương hiệu. Nó có các tính năng an toàn tuyệt vời và tiết kiệm nhiên liệu đáng kinh ngạc.

Hyundai Santa Fe Hybrid 2023 có giá 36.210 USD (khoảng 860 triệu đồng)

Hyundai Santa Fe Hybrid 2023 là một chiếc xe hạng trung, mang đến giá trị đáng kinh ngạc cho những người tiêu dùng đang tìm kiếm một chiếc SUV gia đình hiệu quả.

Santa Fe Hybrid đi kèm với hệ dẫn động tất cả các bánh tiêu chuẩn. Nó có khả năng tiết kiệm nhiên liệu đạt 36 mpg (6,5 lít) trong thành phố và 31 mpg (7,5 lít) trên đường cao tốc.

Kia Sorento Hybrid 2023 có giá 36.690 USD (khoảng 872 triệu đồng)

Hyundai Santa Fe Hybrid được trang bị vật liệu cabin tuyệt vời và đi kèm với các tính năng công nghệ tiêu chuẩn hiện đại nhất.

Giống như Santa Fe Hybrid, Sorento Hybrid mang lại giá trị thực sự cho phân khúc SUV hybrid cỡ trung.

Độc đáo 3 SUV hybrid cỡ nhỏ 2023 tốt hơn xe xăng (PLO)- Theo Motorbiscuit, xe SUV hybrid “lai” có thể được mua tốt hơn so với SUV chạy bằng xăng.

PHƯƠNG LÊ