Tốp 10 xe bán chạy tháng 4: Ngôi vương bất ngờ đổi chủ

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đã có báo cáo doanh số bán hàng của các thành viên trong tháng 4. Đáng chú ý, vị trí ô tô bán chạy nhất Việt Nam đã đổi chủ.

Cụ thể, trong tháng 4, Honda City bán ra 3.013 xe, tăng trưởng doanh số so với tháng trước tới 72%. Các đối thủ của Honda City như Toyota Vios hay Mitsubishi Attrage cũng tăng trưởng doanh số song vẫn dưới mốc 3.000 xe.

Với hơn 3.000 xe bán ra tháng 4 giúp cho tổng doanh số tính từ đầu năm đến hết tháng 4 có 7.273 chiếc Honda City tới tay khách hàng, tăng trưởng 76% so với cùng kỳ năm trước. Một trong những nguyên nhân giúp cho Honda City đoạt ngôi vương có thể vì mẫu xe này chưa bị ảnh hưởng nguồn cung, lượng xe giao sớm ổn định, đồng thời vẫn giảm giá mạnh cộng ưu đãi quà tặng.

Hai mẫu xe đứng hai vị trí tiếp theo lần lượt là Toyota Vios với doanh số 2.522 xe và Toyota Corolla Cross với 2.299 xe đến tay khách hàng.

Mẫu xe đứng vị trí thứ tư là Honda CR-V với doanh số đạt 2.093 xe đến tay khách hàng. Trong tháng vừa qua, Honda CR-V cũng là mẫu xe nhận được nhiều ưu đãi nên được nhiều khách hàng “chốt” đơn. Có thời điểm, mẫu xe này được ưu đãi đến 120 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ năm là Hyundai Accent. Mẫu xe này tiếp tục là mẫu xe có số lượng bán hàng tốt nhất của Hyundai trong tháng 4 với 1.900 xe đến tay khách hàng. Tuy nhiên, con số này đã giảm 6,5% so với tháng 3 và kéo theo Accent tụt hạng so với tháng trước.

Hai mẫu xe ở hai vị trí tiếp theo là Mazda CX-5 với doanh số là 1.843 xe và Kia K3 với 1.659 xe đến tay khách hàng.

Dù là mẫu xe cũng có doanh số tốt, tuy nhiên trong tháng 4, VinFast Fadil tụt hạng xuống ở vị trí thứ 8. Cụ thể, VinFast Fadil với doanh số đạt được là 1.654 xe đến tay khách hàng trong tháng 4. Luỹ kế năm 2022, VinFast Fadil đạt 6.319 xe.

Hai mẫu xe đứng cuối là Mitsubishi Xpander với doanh số 1.652 xe và Kia Seltos với 1.472 xe đến tay khách hàng.

Nhìn vào doanh số tốp 10 mẫu xe bán chạy tháng 4 ở trên có thể thấy vị trí của các mẫu xe ngày càng đảo lộn. Nhiều mẫu xe tụt hạng so với các tháng trước như Toyota Vios, Hyundai Accent hay VinFast Fadil…

Theo báo cáo bán hàng của VAMA, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 42.359 xe, bao gồm xe 33.588 du lịch; 7.795 xe thương mại và 776 xe chuyên dụng. Trong đó, doanh số xe du lịch tăng 18%, xe thương mại tăng 2,6% và xe chuyên dụng tăng 15% so với tháng trước. Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 25.269 xe, tăng 16% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 17.090 xe, tăng 13% so với tháng trước.

Như vậy, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 4 tăng 31% so với 2021. Trong đó, xe ô tô du lịch tăng 47%, xe thương mại tăng 8% và xe chuyên dụng tăng 19% so với năm 2021

Tính đến hết tháng 4, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 38% trong khi xe nhập khẩu tăng 22% so với cùng kì năm ngoái.