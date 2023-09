Top 7 mẫu sedan cũ khả năng tăng tốc nhanh, giá rẻ

Honda Accord V6 MT 2006 có giá 240 triệu đồng

Honda Accord V6 MT 2006 có giá 240 triệu đồng. Ảnh: Motorbiscuit.

Chiếc Accord cổ điển này có kiểu dáng đơn giản và không có bất kỳ tính năng công nghệ mới nào, nhưng nó cũng được trang bị động cơ V6 và hộp số tay.

Xe có động cơ mạnh mẽ tạo ra công suất 244 mã lực, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong vòng chưa đầy 6 giây. Thậm chí, chiếc xe này còn ấn tượng hơn nữa là có thể chở năm người một cách thoải mái.

Nissan Maxima 2009 có giá từ 120 -192 triệu đồng

Nissan Maxima 2009 có giá từ 120 -192 triệu đồng. Ảnh: Motorbiscuit.

Nissan đã cải tiến chiếc sedan hàng đầu Maxima của mình cho mẫu xe năm 2009, bao gồm tấm kim loại mới và động cơ V6 mạnh mẽ.

Nó được mệnh danh là “chiếc xe thể thao bốn cửa”, Maxima được trang bị động cơ V6 công suất 290 mã lực, tăng 35 mã lực so với phiên bản tiền nhiệm.

Chiếc xe này không có sẵn hộp số tay nhưng nó đi kèm với hộp số CVT, giúp nó đạt tốc độ 100 km/h chỉ trong 5,5 giây.

BMW 335i 2010 có giá từ 264 - 360 triệu đồng

BMW 335i 2010 có giá từ 264 - 360 triệu đồng. Ảnh: Motorbiscuit.

BMW 335i 2010 là một chiếc sedan thể thao có thể chở được 5 người. Xe có nhiều tính năng công nghệ và có một số tùy chọn động cơ khác nhau để lựa chọn.

Sự lựa chọn phổ biến nhất là động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng 3.0 lít tăng áp kép, sản sinh công suất 300 mã lực và mô-men xoắn 300 lb-ft.

Tuy nhiên, một loại động cơ diesel tăng áp kép ít phổ biến hơn nhưng hiệu quả hơn cũng đã có sẵn. Động cơ đó tạo ra công suất 265 mã lực và mô-men xoắn 425 lb-ft. Xe có khả năng tiết kiệm nhiên liệu đạt tới 36 mpg (6,5 lít) trên đường cao tốc.

Nhưng xe động cơ xăng hoạt động tốt hơn vì nó cho phép chiếc xe đạt tốc độ 100 km/h từ điểm dừng chỉ trong 5,4 giây.

Audi S6 2013 có giá từ 360 – 432 triệu đồng

Audi S6 2013 có giá từ 360 – 432 triệu đồng. Ảnh: Motorbiscuit.

Audi S6 2013 mang lại sự cân bằng tốt giữa công nghệ, hiệu suất và thiết kế. Kiểu dáng tinh tế của nó thanh lịch từ trong ra ngoài.

Xe có cabin rộng rãi và cung cấp một số tính năng thông tin giải trí quan trọng. Đặc biệt, Audi S6 được trang bị động cơ V8 4.0 lít tăng áp, công suất 420 mã lực và mô-men xoắn 406 lb-ft kết hợp với hộp số sàn tự động bảy cấp. Chiếc xe đạt tốc độ 100 km/h chỉ trong 4,5 giây.

Hyundai Genesis sedan 5.0 2016 có giá 432 - 480 triệu đồng

Hyundai Genesis sedan 5.0 2016 có giá 432 - 480 triệu đồng. Ảnh: Motorbiscuit.

Hyundai Genesis là một chiếc sedan cỡ lớn với không gian rộng rãi cho 5 hành khách. Vào thời điểm đó, nó cạnh tranh với những chiếc Audi A6, Lexus GS và Mercedes-Benz E-Class.

Chiếc xe này đã chinh phục được nhiều người mua sedan nhờ kiểu dáng thanh lịch và mức giá rẻ.

Genesis 5.0 được trang bị động cơ V8 sản sinh công suất 420 mã lực và mô-men xoắn cực đại 383 lb-ft. Xe có thể đạt tốc độ 100 km/h từ điểm dừng chỉ trong 4,7 giây.

Chrysler 300 SRT8 2014 có giá 528 - 624 triệu đồng

Chrysler 300 SRT8 2014 có giá 528 - 624 triệu đồng. Ảnh: Motorbiscuit.

Chrysler 300 SRT8 2014 cung cấp nhiều không gian cho năm người lớn và cốp xe lớn cho tất cả đồ đạc của họ.

Tuy nhiên, điểm thu hút chính của chiếc xe này là động cơ V8 6,4 lít. Nó tạo ra công suất 470 mã lực và mô-men xoắn 470 lb-ft. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/ trong 4,7 giây.

Lexus IS 350 2018 có giá từ 672 – 744 triệu đồng

Lexus IS 350 2018 có giá từ 672 – 744 triệu đồng. Ảnh: Motorbiscuit.

Lexus IS luôn được đánh giá là mẫu sedan gia đình đáng tin cậy và an toàn. Mẫu xe 2018 có các tính năng an toàn như kiểm soát hành trình thích ứng, đèn pha tự động cao và cảnh báo chệch làn đường.

Mẫu IS 350 có động cơ V6 3,5 lít tạo ra công suất 311 mã lực và mô-men xoắn cực đại 277 lb-ft. Lexus IS có thể tăng tốc lên tới 100 km/h trong 5,6 giây.

