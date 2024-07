TP Cần Thơ: Nhiều công trình xuống cấp, người dân bức xúc kiến nghị mà chủ đầu tư chưa khắc phục 04/07/2024 13:46

Tại kỳ họp HĐND TP Cần Thơ ngày 4-7, ông Huỳnh Trung Trứ - Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều đã thông tin về công tác tiếp nhận bàn giao các dự án đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành do các đơn vị của TP Cần Thơ làm chủ đầu tư thực hiện trên địa bàn quận.

Ông Huỳnh Trung Trứ - Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều TP Cần Thơ phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: CTV

Nhiều hạng mục xuống cấp, người dân bức xúc

Theo đó, ông Trứ cho biết, hiện nay trên địa bàn quận có nhiều dự án do các đơn vị của TP Cần Thơ làm chủ đầu tư như các dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng gồm kè sông Cần Thơ giai đoạn 1, kè sông Cần Thơ đoạn từ An Bình đến Mỹ Khánh.

Dự án của Sở NN&PTNT là kè rạch Cái Sơn – Mương Khai đang thi công; Dự án Sở GTVT về cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường; Dự án của Sở Xây dựng về đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa quận Ninh Kiều; Dự án của Sở Y tế về các bệnh viện, đặc biệt là dự án của Ban quản lý ODA. Phần lớn các công trình, dự án đã, đang hoàn thành và chưa được nghiệm thu, bàn giao cho địa phương.

Trong các dự án chưa bàn giao, đặc biệt là các dự án do Ban ODA làm chủ đầu tư thì thời gian qua có nhiều khó khăn vướng mắc, chưa bàn giao cho địa phương dù dự án đã thực hiện xong, hết thời gian thực hiện dự án.

Cụ thể Dự án 3, quận đã tiếp nhận đường Trần Hoàng Na, đã đưa vào khai thác vận hành, sử dụng và phát huy hiệu quả… Các dự án khác đang phối hợp với các sở ngành để tổ chức kiểm tra, nghiệm thu các hạng mục, công trình còn lại để bàn giao cho địa phương, như cầu Quang Trung, kè sông Cần Thơ, kè rạch Cái Sơn -Mương Khai, cải tạo hệ thống thoát nước 32 tuyến đường, đường Hoàng Quốc Việt…

Chủ tịch quận Ninh Kiều cho biết, khó khăn nhất hiện nay đối với quận là Dự án 2 (Dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL – Tiểu dự án TP Cần Thơ) triển khai xong đã lâu với 12 hợp phần, gồm rất nhiều công trình nâng cấp, cải tạo các tuyến hẻm, tuyến rạch, các tuyến đường, hệ thống thoát nước, các hồ, đặc biệt Hồ Bún Xáng, công viên cây xanh, trường học, hệ thống chiếu sáng…

Hồ Bún Xáng ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Ảnh: HD

Đến nay, dự án này chưa bàn giao cho địa phương. Dự án không còn thời gian thực hiện, cơ bản đã hoàn thành và phần lớn các hạng mục đã lâu, đưa vào sử dụng nhưng chưa lập hồ sơ, tổ chức nghiệm thu để bàn giao theo quy định.

Qua quá trình sử dụng nhiều hạng mục đã xuống cấp, hư hỏng, mất an toàn, gây bức xúc trong nhân dân và cử tri thường xuyên phản ánh, kiến nghị. Quận Ninh Kiều cũng nhiều lần có văn bản đề nghị Ban ODA sớm khắc phục, sửa chữa các hư hỏng để đảm bảo an toàn cho người dân nhưng đến nay chưa được giải quyết.

Dự án thì hết thời gian và không còn bảo hành theo quy định. Địa phương thì không thể bố trí kinh phí để duy tu bảo dưỡng, cải tạo, nâng cấp để bảo đảm an toàn, sử dụng hiệu quả của dự án.

Đề xuất 5 nhóm giải pháp đối với Dự án 2, Dự án 3

Từ đó, lãnh đạo quận Ninh Kiều đề xuất giải pháp như mong lãnh đạo TP Cần Thơ chủ trì chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp các sở ngành tổ chức kiểm tra, nghiệm thu, tổng hợp hồ sơ pháp lý bàn giao cho địa phương tiếp nhận, quản lý, vận hành, khai thác theo quy định đối với các dự án, công trình đã triển khai thi công hoàn thành.

Công trình đường nối Cách Mạng Tháng Tám - đường 918 thuộc dự án 3 vẫn đang làm chưa xong. Ảnh: NHẪN NAM

Trong đó, đối với Dự án 3 đã hết thời gian thực hiện vào 30-6 vừa qua, còn một số công việc chưa hoàn thành, quận chia làm hai nhóm giải pháp. Thứ nhất, với các công trình đã hoàn thành thì sớm lập thủ tục nghiệm thu, quyết toán, bàn giao cho địa phương. Thứ hai, những công trình chưa hoàn thành, đề nghị TP Cần Thơ quan tâm, tiếp tục bố trí vốn, kinh phí của địa phương để thực hiện hoàn thành các hạng mục còn lại, sau đó tổ chức lập hồ sơ, nghiệm thu quyết toán, bàn giao cho địa phương.

Những công trình còn dở dang nếu không thực hiện tiếp sẽ không phát huy được hiệu quả của dự án, và sẽ không đạt mục tiêu chung của dự án. Đối với Dự án 3, như là sớm đầu tư nâng cấp đỉnh kè sông Cần Thơ đoạn cặp công viên Ninh Kiều, nếu không nâng kè thì mùa lũ sắp tới, nước tràn vào khu vực trung tâm quận Ninh Kiều.

Hay trong dự án 2, các phần còn lại của Hồ Bún Xáng như hệ thống đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông, cầu nối từ hẻm Lò Mổ qua hẻm 9 Mậu Thân, cải tạo các tuyến kênh rạch hiện nay cũng chưa hoàn thành

Vì vậy quận Ninh Kiều mong TP sớm bố trí vốn tiếp tục thực hiện các phần dở dang nhằm phát huy hiệu quả của dự án và để đủ điều kiện pháp lý, thủ tục bàn giao về cho địa phương quản lý, vận hành và duy tu thường xuyên.

Các hạng mục của Dự án 2 còn tồn đọng chưa bàn giao, quận Ninh Kiều đề xuất chia làm 3 nhóm, “mong lãnh đạo TP sớm quan tâm chỉ đạo”.

Thứ nhất, các công trình đã hoàn thành và có đủ hồ sơ thì tổ chức bàn giao cho địa phương quản lý.

Thứ hai, chưa đủ hồ sơ thì lọc ra những công trình không quá phức tạp về kỹ thuật thì xem xét nghiệm thu, bàn giao hiện trạng cho địa phương.

Thứ ba, những công trình chưa hoàn thành theo hồ sơ thiết kế phê duyệt thì TP bố trí vốn tiếp tục để hoàn thành, nếu bỏ luôn thì không phát huy hiệu quả dự án, nếu bàn giao cho địa phương thì không có đủ nguồn lực để tiếp tục.