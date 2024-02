Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chung TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đến năm 2040.

Mục tiêu của Quy hoạch nhằm phát triển TP Phú Quốc đến năm 2040 sẽ trở thành một đô thị biển đảo; trung tâm dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng chất lượng cao. Đồng thời, có bản sắc, có sức hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế. Cạnh đó, là trung tâm thương mại, dịch vụ và trung tâm chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng ứng dụng công nghệ cao tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Theo Quy hoạch vừa được phê duyệt, TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) sẽ được chia thành 13 khu vực phát triển. Ảnh: HOÀNG HỮU

Theo đó, TP Phú Quốc sẽ được phát triển theo mô hình đa trung tâm, hình thành chuỗi đô thị tập trung, đó là: trung tâm đô thị - du lịch chính tại khu vực phường hiện hữu (Dưong Đông, An Thới) và các trung tâm mới tại Cửa Cạn, Bãi Trường.

Phát triển chuỗi đô thị - du lịch với mật độ thấp theo trục chính Bắc - Nam An Thới - Cầu Trắng, trục giao thông vòng quanh đảo Bãi Vòng - Bãi Thơm - Rạch Tràm- Rạch Vẹm - Gành Dầu - Cửa Cạn - Dương Đông - Bãi Trường - Bãi Khem kết nối cảng biển An Thới, Bãi Đất Đỏ, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Ngoài ra, khung thiên nhiên gồm vườn quốc gia, rừng phòng hộ, các công viên đô thị, công viên chuyên đề và không gian mở được bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái tự nhiên, tạo lập không gian cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn cho người dân và du khách đến trải nghiệm.

Về phân vùng phát triển, TP Phú Quốc sẽ được chia thành 13 khu vực phát triển, gồm:

- Phân khu 1 (khu vực Dương Đông) bao gồm phường Dương Đông và một phần xã Cửa Dương, xã Dương Tơ, quy mô hơn 6.190 ha. Đây là trung tâm hành chính, chính trị, văn hóa, thể dục thể thao và là trung tâm tài chính, trung tâm đô thị du lịch và thương mại, khu đô thị - du lịch hỗn hợp chính của TP.

- Phân khu 2 (khu vực Bãi Trường) thuộc xã Dương Tơ, quy mô khoảng 2.485 ha. Đây là khu chức năng đô thị - du lịch hỗn hợp chính, là trung tâm thương mại, dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí, dịch vụ công cộng.

- Phân khu 3 (khu vực Bãi Ông Lang - Cửa Cạn) thuộc xã Cửa Dương và xã Cửa Cạn, quy mô hơn 4.460 ha. Đây là khu đô thị - du lịch hỗn hợp chính phía Bắc của TP Phú Quốc; là trung tâm thương mại, dịch vụ du lịch, trung tâm giáo dục chuyên nghiệp và công nghệ cao; khu đô thị sinh thái kết hợp sân golf và khu tái định cư.

- Phân khu 4 (khu vực Bãi Vòng) thuộc khu vực phía Nam xã Hàm Ninh, quy mô hơn 2.130 ha. Đây là khu đô thị phía Đông sân bay, gồm chức năng dịch vụ du lịch hỗn hợp, khu đô thị sinh thái kết hợp sân golf, cạnh đó, bảo tồn phát huy giá trị khu dân cư làng chài ven biển.

- Phân khu 5 (khu vực Bãi Sao) thuộc phường An Thới, quy mô khoảng 442 ha; đây là khu đô thị du lịch hỗn hợp với cấu trúc mở, khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp, thể thao biển.

- Phân khu 6 (khu vực An Thới) thuộc phường An Thới, quy mô hơn 1.450 ha. Đây là đô thị chức năng du lịch hỗn hợp, khu đô thị cảng, thương mại, dịch vụ du lịch và là không gian bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống cách mạng.

- Phân khu 7 (khu vực Vịnh Đầm) thuộc xã Dương Tơ, quy mô khoảng 482 ha; đây là khu đô thị du lịch hỗn hợp, giải trí du lịch biển và là khu tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ hậu cần cảng.

TP Phú Quốc có tổng diện tích tự nhiên hơn 589 km2, gồm hai phường và bảy xã, cùng các khu vực nghiên cứu khả năng phát triển, xây dựng trên biển. Ảnh: HOÀNG HỮU

- Phân khu 8 (khu vực Bãi Khem và Mũi Ông Đội) thuộc phường An Thới, quy mô khoảng 187 ha; đây là khu dịch vụ du lịch, khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp, thể thao biển.

- Phân khu 9 (khu vực ven biển phía Đông) thuộc xã Bãi Thơm, quy mô khoảng 2.015 ha; đây là khu dịch vụ du lịch, khu đô thị - du lịch hỗn hợp, khu nghỉ dưỡng sinh thái, khu giải trí thể thao biển, sân golf.

- Phân khu 10 (khu vực ven biển phía Bắc) thuộc xã Gành Dầu, quy mô khoảng 713 ha. Đây là khu đô thị du lịch hỗn hợp; khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp, kết hợp tham quan rừng; tham quan làng nghề, khu bảo tồn sinh vật biển.

- Phân khu 11 (khu vực ven biển phía Tây Bắc) thuộc xã Gành Dầu và xã Cửa Cạn, quy mô hơn 1.205 ha. Đây là khu dịch vụ du lịch; khu nghỉ dưỡng cao cấp, giải trí sân golf có casino gắn với các khu resort, thể thao biển, tham quan làng nghề...

- Phân khu 12 (khu vực quần đảo Nam An Thới) gồm toàn bộ các đảo phía Nam An Thới (thuộc phường An Thới), quy mô khoảng 738 ha. Đây là khu dịch vụ du lịch, khai thác tổ chức các hoạt động tham quan, ngắm cảnh, bảo tồn môi trường biển; vui chơi, giải trí biển.

- Phân khu 13 (khu vực đảo Thổ Châu), quy mô khoảng 1.398 ha. Đây là trung tâm xã theo tiêu chí nông thôn mới, có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh. Về lâu dài nơi đây sẽ trở thành trung tâm huyện đảo Thổ Châu trong trường hợp chia tách huyện.

TP Phú Quốc có tổng diện tích tự nhiên hơn 589 km2, hai phường (Dương Đông, An Thới) và bảy xã (Cửa Cạn,Gành Dầu, Bãi Thơm, Hàm Ninh, Cửa Dương, Dương Tơ, Thố Châu). Ngoài ra, còn có các khu vực nghiên cứu khả năng phát triển, xây dựng trên biển tại phía Bắc và phía Nam đảo.

CHÂU ANH