Tối 21-11, 10 cụm CSGT thuộc Phòng PC08 và CSGT-TT Công an các quận, huyện, TP Thủ Đức đồng loạt ra quân theo kế hoạch và phương án đã được phê duyệt.

Chủ động ra quân trước toàn quốc

Kế hoạch được Thiếu tướng Phan Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP.HCM công bố trong hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) 11 tháng năm 2023 và triển khai một số nội dung công tác trọng tâm thực hiện từ nay đến hết năm 2023.

Thiếu tướng Trần Đức Tài thông tin kế hoạch 5 cụm trong nội thành và 5 cụm ở ngoại ô TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Theo kế hoạch, trong 10 cụm CSGT có năm cụm trong nội thành và 5 cụm ở ngoại ô TP.HCM.

Để thực hiện kế hoạch, Thiếu tướng Phan Đức Tài đề nghị nghiên cứu quán triệt kỹ, phân công rõ đơn vị, cá nhân, chỉ huy, địa bàn, thời gian để thực hiện. Tham mưu chính quyền các cấp. Trưởng Công an các quận huyện có văn bản báo cáo, tham mưu cho Chủ tịch UBND để huy động thêm lực lượng khác hỗ trợ CSGT.

Trong 11 tháng năm 2023, CSGT TP.HCM đã xử lý 116.465 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Tăng 66.965 trường hợp so với cùng kỳ. Ảnh: NGUYỄN YÊN

“Đây là chủ động trước thời điểm Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán. Lượng người, phương tiện tham gia giao thông chắc chắn tăng cao. Chủ động triển khai ra quân trước trước toàn quốc”, Thiếu tướng Phan Đức Tài nhấn mạnh.

20 giờ cùng ngày, toàn bộ 10 cụm CSGT đã đồng loạt ra quân.

Tại trụ sở Công an quận Phú Nhuận, cụm số 7 (gồm Đội CSGT – TT Công an quận Phú Nhuận; Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Phòng PC08); Đội CSGT – TT Công an quận Tân Bình; Đội CSGT – TT Công an quận Tân Phú) đã tổ chức lễ ra quân thực hiện kế hoạch.

CSGT cụm số 7 tổ chức lễ ra quân tại trụ sở Công an quận Phú Nhuận tối 24-11. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Sau đó, tổ công tác cụm số 7 đã lập chốt kiểm tra tại giao lộ Phan Đăng Lưu – Nguyễn Văn Đậu (phường 7, quận Phú Nhuận).

Hàng loạt vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện

Khoảng 20 giờ 50, tổ công tác phát hiện hai người đàn ông (khoảng 40 tuổi) đi chung xe máy biển số 59T1-722… chạy trên đường Nguyễn Văn Đậu hướng ra đường Phan Đăng Lưu có dấu hiệu say xỉn nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Người đàn ông không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, bỏ luôn xe máy. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Lúc này cả hai người đàn ông xuống xe, dù lực lượng chức năng nhiều lần mời kiểm tra nồng độ cồn tuy nhiên người đàn ông điều khiển phương tiện không chấp hành, kiên quyết không thổi, chấp nhận bỏ luôn xe máy. Sau đó, cả hai lấy hết đồ trên xe rồi ra về, dù được lực lượng chức năng nhiều lần yêu cầu hợp tác.

Người đàn ông cho biết, cả hai làm công nhân xây dựng, chiều nay sau giờ làm rủ nhau đi nhậu:

“Hai chúng tôi đã lai rai chút đỉnh, tôi hiểu công việc của các anh CSGT, biết mình vi phạm là sai. Tuy nhiên chiếc xe giá trị thấp nhưng đóng phạt lại cao nên đành bỏ xe bắt xe ôm đi về”, người đàn ông nói rồi bỏ xe đi mất.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra ma túy ngẫu nhiên người đi đường. Ảnh: NGUYỄN YÊN

21 giờ, tổ công tác phát hiện anh Lê Anh V. (SN 1982) đang điều khiển xe máy BKS 59S3-347… trong tình trạng say xỉn, đi không vững nên ra hiệu kiểm tra. Lúc này, anh V. đã không còn tỉnh táo. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn, anh V. có nồng độ cồn lên đến 1,701mg/L khí thở (gấp hơn 4 lần mức nồng độ kịch khung).

Kiểm tra nồng độ cồn anh V. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Anh V. sau đó bị CSGT lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện. Anh cho hay, đi uống với bạn từ chiều và đã uống nhiều quá đến mức không nhớ mình đã uống bao nhiêu. Tuy nhiên, anh bất chấp điều khiển xe về nhà.

“Mình lái xe được thì mình chấp nhận. Nhưng tôi khuyên mọi người chỉ nên lái xe về trong trạng thái an toàn”, anh V. chia sẻ.

Sau hơn 1 giờ làm việc, tổ công tác đã kiểm tra tổng cộng 120 lượt phương tiện, phát hiện 10 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Tổ công tác cũng kiểm tra ma túy ngẫu nhiên 2 trường hợp và không phát hiện vi phạm.

NGUYỄN YÊN