TP.HCM chỉ đạo chấn chỉnh tác phong, ứng xử của CSGT khi làm nhiệm vụ

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo Công an TP thường xuyên kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh tác phong, ứng xử của CSGT khi trực tiếp làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

UBND TP.HCM vừa có văn bản thực hiện kết luận của Thường trực HĐND TP về hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND TP chủ đề Công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn TP.

Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo công an TP kiểm tra, chấn chỉnh tác phong, ứng xử của CSGT khi làm nhiệm vụ. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở GTVT phối hợp với Sở KH&ĐT, quận, huyện và các đơn vị có liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án công trình giao thông trọng điểm, góp phần kéo giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông trên địa bàn TP.

Sở GTVT tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn TP.

Hai Sở GTVT, Xây dựng phối hợp với Công an TP giải quyết dứt điểm 143/451 kiến nghị điều chỉnh khắc phục bất hợp lý về công tác tổ chức giao thông theo đề nghị của HĐND TP.

Công an TP được giao tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát, phòng ngừa, kịp thời chấn chỉnh tác phong, văn hóa ứng xử của CSGT khi trực tiếp làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

UBND quận, huyện, TP Thủ Đức tăng cường quản lý trật tự đô thị, quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn…

HOÀNG KIM