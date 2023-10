Chủ tịch TP.HCM: Xử lý sai phạm nhà xe Thành Bưởi, không có vùng cấm

Kết luận tại phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội chiều 30-10, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã chỉ rõ các đầu việc cho các sở, ngành, địa phương cần tập trung trong hai tháng cuối năm 2023.

Trong đó, ông yêu cầu phải đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Dù đã làm tốt các công tác này nhưng vừa qua, báo chí vẫn phản ánh những thông tin tiêu cực ngay trên địa bàn. Vì vậy, ông Mãi yêu cầu các cơ quan phải tập trung giải quyết những thông tin được báo chí, người dân phản ánh.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh vụ nhà xe Thanh Bưởi sẽ được lãnh đạo TP xử lý trên tinh thần không có vùng cấm, không có lợi ích nhóm. Ảnh: TTBC

Nổi cộm nhất trong nhiều ngày qua là vụ việc của nhà xe Thành Bưởi. Ông Phan Văn Mãi tthẳng thắn: "Đối với nhà xe Thành Bưởi, TP.HCM đã kiểm tra và xử lý. Tinh thần của TP.HCM, lãnh đạo TP là xử lý nghiêm các sai phạm, không có vùng cấm, không có lợi ích nhóm".

Tại buổi họp, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, cũng thông tin trong việc xử lý các sai phạm của Công ty Thành Bưởi, đơn vị thường xuyên báo cáo cho lãnh đạo TP diễn tiến sự việc. Cho đến nay, Sở đã có kết luận kiểm tra và đang tiến hành xử lý theo đúng quy định.

Thông tin thêm, ông Lâm cho hay Thành ủy đã ban hành Chỉ thị liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô. Trong đó, có nội dung về hoạt động dừng đón trả khách sai quy định, xe dù, bến cóc. UBND TP.HCM cũng có kế hoạch triển khai.

Theo kết luận kiểm tra của Sở GTVT đối với Công ty TNHH Thành Bưởi sáng cùng ngày, Thanh tra Sở GTVT đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính với tám hành vi vi phạm. Sở này đề xuất xử phạt với tổng số tiền là 90 triệu đồng với tám hành vi trên.

Trong đó, có hai hành vi áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải 1-3 tháng do vi phạm quy định để xảy ra tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hình thức xử phạt tiền và xử phạt bổ sung sẽ có hiệu lực kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành (sau năm ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính).

