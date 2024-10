TP.HCM chính thức ban hành bảng giá đất điều chỉnh

Ngày 22-10, UBND TP.HCM đã công bố Quyết định (QĐ) 79 về bảng giá đất (BGĐ) điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung QĐ02 về BGĐ trên địa bàn TP ban hành từ năm 2020. Theo QĐ79, giá đất có mức cao nhất là 687,2 triệu đồng/m2 thuộc ba tuyến đường tại quận 1 và thấp nhất là 2,3 triệu đồng/m2 tại huyện Cần Giờ. BGĐ điều chỉnh có hiệu lực từ ngày 31-10-2024 đến 31-12-2025.

Về đất ở, so với QĐ02, mức giá tăng 4-38 lần. Trong đó, mức giá đất cao nhất của TP.HCM là tại ba tuyến đường thuộc khu vực trung tâm quận 1 có giá 687,2 triệu đồng/m2. Mức giá này thuộc về ba tuyến đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi đồng thời cũng là ba tuyến đường có giá đất cao nhất trong BGĐ điều chỉnh.

Cũng trên địa bàn quận 1, một số tuyến đường khác có giá đất ở nằm ở mức trên 400 triệu đồng/m2 như Lê Duẩn (466,7 triệu đồng/m2), Huỳnh Thúc Kháng, đoạn Nguyễn Huệ - Nam Kỳ Khởi Nghĩa (430,4 triệu đồng/m2), Hàm Nghi (429,3 triệu đồng/m2), Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh (409,9 triệu đồng/m2)…

So với dự thảo bảng giá đất điều chỉnh do Sở TN&MT đưa ra hồi tháng 7, giá đất ở tại Quyết định 79 có 4.299 tuyến đường đã được giảm xuống, 160 tuyến đường giữ nguyên và 98 tuyến đường tăng thêm.

Trong khi đó, về đất ở thấp nhất là tại khu vực ở khu dân cư Thiềng Liềng với giá 2,3 triệu đồng/m2. Kế đó là một số khu vực như các khu dân cư An Phước, Thạnh Bình, Thạnh Hòa có giá 3,8 triệu đồng/m2… Cao nhất ở khu vực huyện Cần Giờ là 18,8 triệu đồng/m2 với tuyến đường Rừng Sác đoạn từ phà Bình Khánh đến cầu vượt Bến Lức - Long Thành - Hà Quang Vóc - cầu Rạch Lá.

So với dự thảo BGĐ điều chỉnh do Sở TN&MT đưa ra hồi tháng 7, giá đất ở tại QĐ79 có 4.299 tuyến đường đã được giảm xuống, 160 tuyến đường giữ nguyên và 98 tuyến đường tăng thêm.

Theo đó, giá đất ở tại QĐ79 giảm 20%-25% so với dự thảo và tăng 4-38 lần so với QĐ02 (chưa nhân hệ số K), tùy vị trí.

Trong khi đó, tại các quận 1, 5, 10, các tuyến đường có mức giảm nhẹ 1%-10% so với dự thảo trước và cao hơn 0,8-1,4 lần BGĐ của QĐ02. Tại các quận 3, 6, 7, 8, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Bình Thạnh... mức điều chỉnh giảm trung bình 16%-23%; quận 4 điều chỉnh giảm mạnh nhất, bình quân 19%-35% nhưng vẫn cao hơn giá cũ 1,2-4 lần.

Tại buổi họp báo công bố BGĐ vào chiều 22-10, Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Toàn Thắng đã giải thích thêm về việc giá đất giảm 20%-25% so với dự thảo trước đó. Theo ông Thắng, phương pháp xây dựng giá đất cho phép có biên độ dao động và được căn chỉnh phù hợp. Ông Thắng lấy ví dụ tuyến đường đó thu thập giá dao động 50-70 triệu đồng/m2 nhưng sau khi tính toán thêm các yếu tố khác về kinh tế - xã hội, tác động đến người dân, TP sẽ có mức giá phù hợp. Từ đó, giám đốc Sở TN&MT khẳng định việc điều chỉnh này là phù hợp, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và trong biên độ cho phép.

Giá đất ở tại TP Thủ Đức và năm huyện ngoại thành đã giảm mạnh

Đáng chú ý, tại QĐ79, nhiều tuyến đường tại TP Thủ Đức và năm huyện ngoại thành có giá đất ở tăng cao trong dự thảo tháng 7 đã giảm mạnh khi TP ban hành QĐ chính thức.

Cụ thể, mỗi mét vuông ở Đường số 9 (huyện Bình Chánh) có giá điều chỉnh hồi tháng 7 là 190 triệu đồng, nay giảm xuống còn 32 triệu đồng, giảm 83%; mỗi mét vuông ở đường Đặng Công Bình từ 41 triệu đồng giảm xuống còn 18,5 triệu đồng, giảm 55%; mỗi mét vuông ở đường Song hành Quốc lộ 22 từ 71 triệu đồng giảm xuống còn 32 triệu đồng, giảm 55%...

Tuy nhiên, tỉ lệ giảm giữa các địa phương vùng ven không đồng đều và vẫn khá cao so với QĐ02. Cụ thể, giá đất điều chỉnh mới nhất của TP Thủ Đức giảm trung bình 19%-21% so với hồi tháng 7 (nhưng vẫn cao hơn 1,5-11 lần so với giá hiện hành); huyện Củ Chi giảm 18%-23% (cao hơn QĐ02/2020 là 3-11 lần); huyện Bình Chánh cũng giảm 20%-30% (cao hơn giá cũ 1,5-9 lần)...