TP.HCM đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch chung

Báo cáo mới đây của UBND TP.HCM về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 cho biết việc triển khai lập quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 còn chậm, chưa đạt tiến độ theo yêu cầu.

Báo cáo này của UBND TP nêu rõ tồn tại, khó khăn của TP trong thời gian qua, các kiến nghị và đề xuất nhằm phục vụ cho hội nghị Thủ tướng làm việc với TP.HCM ngày 27-11 vừa qua, trong đó có khó khăn về việc triển khai lập quy hoạch chung.

Việc triển khai còn chậm

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, KTS Huỳnh Xuân Thụ, Phó Chánh Văn phòng Sở QH-KT TP.HCM, cho biết đến thời điểm này, công tác triển khai lập quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 cơ bản đáp ứng tiến độ. “Tất nhiên mọi người đều mong muốn công tác này được triển khai nhanh hơn, tuy nhiên việc lập quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch phải đúng thủ tục và quy trình” - ông Thụ nói.

Sở QH-KT TP cũng cho biết vào giữa tháng 11, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo sở để nghe báo cáo về các nhiệm vụ trọng tâm của sở từ đầu năm đến hết quý III-2022 và trao đổi một số vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch trên địa bàn TP.

Trong các nhiệm vụ trọng tâm, ông Cường đặc biệt quan tâm đến công tác lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 bởi đây là công việc quan trọng, mang tính định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển sắp tới của TP.

Đồng thời, ông Cường cũng lưu ý về việc ưu tiên các công tác quy hoạch trọng điểm hiện nay như: Rà soát điều chỉnh quy hoạch và định hướng khai thác quỹ đất dọc tuyến vành đai 3; rà soát, điều chỉnh quy hoạch nhằm khai thác một phần quỹ đất và cải tạo cảnh quan đô thị dọc rạch Xuyên Tâm; thiết kế cảnh quan, tái lập trục đường Lê Lợi (quận 1)…

Kiến nghị thí điểm điều chỉnh cục bộ quy hoạch

Trước khó khăn về quy hoạch, trong thời gian chờ sửa đổi Nghị quyết 54/2017 của Quốc hội hoặc sửa đổi, bổ sung các luật liên quan, đối với từng trường hợp cụ thể, UBND TP kiến nghị Thủ tướng chấp thuận cho UBND TP thực hiện thí điểm tổ chức thẩm định, phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị. Sau đó, TP sẽ cập nhật việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị đó vào quá trình lập, thẩm định và phê duyệt đồ án chỉnh quy hoạch chung TP sau này.

Trong báo cáo mới nhất về việc triển khai lập quy hoạch TP.HCM giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, UBND TP cũng yêu cầu các sở, ngành nhiều vấn đề.

Cụ thể, UBND TP yêu cầu Sở QH-KT TP tiếp tục phối hợp với UBND quận Bình Thạnh hoàn chỉnh đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa. Đồng thời, TP đang xem xét, báo cáo Bộ Xây dựng chấp thuận một số nội dung lập điều chỉnh quy hoạch phân khu khu đô thị Tây Bắc TP.

Bên cạnh đó là phê duyệt đề án hình thành và phát triển khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP giai đoạn 2020-2035 và ban hành kế hoạch triển khai đề án. Trên cơ sở đó, TP chỉ đạo Sở QH-KT TP phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo về xây dựng khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP để rà soát, thực hiện các nội dung công việc được phân công.

UBND TP cũng cho biết trong chín tháng đầu năm 2022, UBND TP đã chỉ đạo Sở QH-KT TP rà soát thẩm định điều chỉnh 26 đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 với tổng diện tích 152,1063 ha và đối với các đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/500, sở đã rà soát thẩm định điều chỉnh năm đồ án, ba nhiệm vụ, ba dự án với tổng diện tích 179,6425 ha.•

Dự kiến đến tháng 12 năm nay sẽ lựa chọn được đơn vị tư vấn

KTS Ngô Anh Vũ, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng TP.HCM, cho biết việc chậm trong công tác triển khai lập quy hoạch do nhiều nguyên nhân, trong đó có phần do việc xác định nguồn vốn cho công tác này hay do ảnh hưởng COVID-19.

“Ngay từ khi Thủ tướng phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 (tháng 9-2021), nếu mọi việc được triển khai nhanh hơn thì rất tốt. Tôi tiếc cho thời điểm đầu này nhưng do nhiều yếu tố khách quan như tôi nói, còn bây giờ mọi thứ đã ổn định” - ông Vũ nói.

Theo ông Vũ, ngày 5-10, Sở QH-KT TP đã chính thức mở thầu gói thầu tư vấn lập đồ án quy hoạch thuộc Dự án lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Dự kiến đến tháng 12 năm nay sẽ lựa chọn được đơn vị tư vấn, sau đó thay vì làm theo quy định là 15 tháng sẽ có đồ án.

“Chúng ta sẽ cố gắng có những giải pháp thúc đẩy để đơn vị tư vấn hoàn thành đồ án trong chỉ 12 tháng, đó là giải pháp đẩy nhanh tiến độ khả thi nhất” - ông Vũ nói.

Theo đó nếu nhanh, tới tháng 12-2023 sẽ có đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, trình UBND TP.HCM, sau tới các bước UBND TP.HCM trình Bộ Xây dựng thẩm định và trình Thủ tướng.