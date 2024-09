TP.HCM điều chỉnh lộ trình 1 số tuyến xe buýt 18/09/2024 16:00

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thông vừa báo điều chỉnh lộ trình hai tuyến xe buýt để phục vụ thi công đường tại hai đầu hầm HC2 thuộc dự án hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ , quận 7.



Hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ đang được thi công tích cực.

Theo đó, kể từ ngày 14-9 đến hết ngày 3-10, tuyến xe buýt có trợ giá số 68 (Bến xe buýt Chợ Lớn – Đại học Tài Chính – Marketing) và tuyến xe buýt có trợ giá số 72 (Bến xe buýt Sài Gòn – Hiệp Phước) sẽ điều chỉnh lộ trình. Cụ thể:

Tuyến xe buýt số 68:

Lượt đi từ Bến xe buýt Chợ Lớn đi Đại học Tài Chính – Marketing: đoạn lộ trình Đường Nguyễn Hữu Thọ - rẽ phải đường Nguyễn Văn Linh - quay đầu tại vị trí trước cầu Tư Dinh - đường Nguyễn Văn Linh tạm thay thế bằng đoạn lộ trình đường Nguyễn Hữu Thọ - rẽ phải đường Nguyễn Văn Linh - quay đầu tại điểm S5 trước trạm thu phí - đường Nguyễn Văn Linh.

Tuyến xe buýt số 72:

Lượt đi từ Bến xe buýt Sài Gòn đi Hiệp Phước: đoạn lộ trình đường Nguyễn Hữu Thọ - rẽ phải đường Nguyễn Văn Linh - quay đầu tại vị trí trước cầu Tư Dinh - đường Nguyễn Văn Linh tạm thay thế bằng đoạn lộ trình đường Nguyễn Hữu Thọ - rẽ phải đường Nguyễn Văn Linh - quay đầu tại điểm S5 trước trạm thu phí - đường Nguyễn Văn Linh.

Cạnh đó, Trung tâm thông báo kể từ ngày 15-9 đến ngày 30-12, cấm các loại ô tô và xe 3 bánh lưu thông trên đường Bà Triệu, đoạn từ đường song hành Quốc lộ 22 đến rạch Bà Triệu (trừ các phương tiện của cư dân trong khu vực).

Đồng thời, qua rà soát tình hình điều chỉnh tổ chức giao thông, lộ trình hoạt động của một số tuyến xe buýt cũng sẽ bị ảnh hưởng, bao gồm các tuyến xe buýt có trợ giá số 122 và 85, cùng với tuyến xe buýt không trợ giá số 62-5.

Việc điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt nhằm phục vụ thi công đường Bà Triệu (đoạn từ Quốc lộ 22 đến rạch Bà Triệu), thuộc gói thầu XL1 của dự án nâng cấp, mở rộng đường Trần Văn Mười, huyện Hóc Môn.

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng tạm điều chỉnh lộ trình hoạt động của các tuyến xe buýt số 85, 122 và 62-5 như sau:

Tuyến xe buýt có trợ giá số 122 (Bến xe An Sương – Tân Quy)

Lượt đi: Bến xe An Sương - Quốc lộ 22 - (quay đầu tại nút giao thông An Sương) - Quốc lộ 22 - đường Lê Thị Hà - đường Quang Trung - đường Trưng Nữ Vương - đường Đỗ Văn Dậy – tỉnh lộ 15 - tỉnh lộ 8 - Bến xe buýt Tân Quy.

Lượt về: Bến xe buýt Tân Quy - tỉnh lộ 8 – tỉnh lộ 15 - đường Đỗ Văn Dậy - đường Trưng Nữ Vương - đường Quang Trung - đường Lê Thị Hà - Quốc lộ 22 - Bến xe An Sương.

Tuyến xe buýt có trợ giá số 85 (Bến xe An Sương – Khu công nghiệp Nhị Xuân)

Lượt đi: Bến xe An Sương - quốc lộ 22 - (quay đầu tại nút giao thông An Sương) - Quốc lộ 22 - đường Lê Thị Hà - đường Quang Trung - đường Lý Thường Kiệt - đường Nguyễn Văn Bứa - khu công nghiệp Nhị Xuân.

Lượt về: Khu công nghiệp Nhị Xuân - đường Nguyễn Văn Bứa - đường Lý Thường Kiệt - đường Quang Trung - đường Lê Thị Hà - Quốc lộ 22 - Bến xe An Sương.

Tuyến xe buýt tỉnh liền kề không trợ giá số 62-5 (Bến xe An Sương – Bến xe Hậu Nghĩa)

Lượt đi: Bến xe An Sương - Quốc lộ 22 - (quay đầu Ngã tư An Sương) – Quốc lộ 22 - đường Lê Thị Hà - đường Quang Trung - đường Lý Thường Kiệt – đường Nguyễn Văn Bứa - đường Phan Văn Hớn - đường tỉnh 824 (tỉnh lộ 9) - ngã ba Mỹ Hạnh - ngã tư Đức Lập – tỉnh lộ 823 (tỉnh lộ 8) - tỉnh lộ 825 (tỉnh lộ 10) - Bến xe Hậu Nghĩa (Long An).

Lượt về: Bến xe Hậu Nghĩa (Long An) - tỉnh lộ 825 (tỉnh lộ 10) - tỉnh lộ 823 (tỉnh lộ 8) - ngã tư Đức Lập - ngã ba Mỹ Hạnh - đường tỉnh 824 (tỉnh lộ 9) - đường Phan Văn Hớn - đường Nguyễn Văn Bứa - đường Lý Thường Kiệt - đường Quang Trung - đường Lê Thị Hà - Quốc lộ 22 - Bến xe An Sương.