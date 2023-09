TP.HCM lập Sở An toàn thực phẩm đầu tiên của cả nước

(PLO)- HĐND TP.HCM thống nhất lập Sở An toàn thực phẩm, trong đó Giám đốc là Ủy viên UBND TP.HCM do HĐND TP bầu và dự kiến hoạt động từ đầu năm 2024.

Tại kỳ họp thứ XI, HĐND TP.HCM khóa X, diễn ra sáng 19-9, các đại biểu đã thống nhất thông qua tờ trình về thành lập Sở An toàn thực phẩm TP.HCM.

Về việc thành lập sở này, UBND TP.HCM cho biết nguồn nhân lực của Sở được sử dụng từ số lượng người làm việc tại Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP trước đây.

UBND TP.HCM sẽ giao biên chế cho cơ quan này gắn với chức năng, nhiệm vụ, hoạt động và nằm trong tổng biên chế hành chính, số lượng người làm việc của địa phương.

Sở An toàn thực phẩm TP sẽ xây dựng kế hoạch biên chế, số lượng người làm việc để UBND TP.HCM xem xét, quyết định phân bổ. Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, người lao động của Sở phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp theo quy định.

UBND TP cũng cho biết sẽ đảm bảo không phát sinh tổng số lượng biên chế công chức hành chính, số lượng người làm việc được giao trong tổng biên chế của TP.HCM khi thành lập Sở này.

Trụ sở làm việc của Sở An toàn thực phẩm TP được bố trí tại số 57 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận 1 và số 18, đường Cách mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, quận 1.

Đại biểu HĐND TP.HCM thống nhất thông qua thành lập Sở An toàn thực phẩm. Ảnh: HÀ THƯ

Theo Nghị quyết về việc thành lập Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, cơ quan này có chức năng tham mưu, giúp UBND TP.HCM quản lý về các vấn đề an toàn thực phẩm. Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách Nhà nước và được mở tài khoản Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định.

Sở An toàn thực phẩm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND TPHCM. Đồng thời, cơ quan chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương.

Về cơ cấu nhân sự, Sở An toàn thực phẩm gồm một Giám đốc và không quá ba Phó Giám đốc. Trong đó, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm là Ủy viên UBND TP.HCM do HĐND TP bầu ra.

Giám đốc sở do Chủ tịch UBND TPHCM bổ nhiệm. Người này chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND TP.HCM và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM có cơ cấu tổ chức bao gồm Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Cấp phép, Phòng Quản lý tiêu chuẩn và Giám sát ngộ độc thực phẩm, Phòng Hợp tác quốc tế và Truyền thông. Sở có đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc là Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm.

Nghị quyết của HĐND TP.HCM về thành lập Sở An toàn thực phẩm có hiệu lực thi hành từ tháng 1-2024. Theo HĐND TP, đây là khoảng thời gian để thực hiện công tác bổ nhiệm, bàn giao công việc; hoàn thành hồ sơ tài chính; đánh giá cán bộ công chức, viên chức năm 2023 và để thống nhất thời gian chấm dứt hoạt động thí điểm của Ban An toàn thực phẩm TP.HCM.

Theo khoản 1, điều 9 Nghị quyết 98, HĐND TP.HCM thành lập Sở An toàn thực phẩm là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP. Cơ quan này có chức năng tham mưu, quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

THANH TUYỀN- LÊ THOA