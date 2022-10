TP.HCM xin ý kiến bộ, ngành về việc thành lập Sở An toàn thực phẩm

(PLO)- UBND TP.HCM đã dự thảo đề án, nghị quyết thành lập Sở An toàn thực phẩm, gửi các bộ, cơ quan trung ương xem xét, có ý kiến góp ý.

Chiều 5-10, UBND TP.HCM đã có văn bản gửi các bộ, ngành trung ương về góp ý dự thảo đề án thành lập Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ.

Trước đó, ngày 7-7, UBND TP.HCM đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết sáu năm thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM.

UBND TP.HCM kiến nghị, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ cho phép chính thức hóa mô hình thí điểm nêu trên.

Cụ thể, trên cơ sở mô hình thí điểm Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP, thành lập Sở An toàn thực phẩm TP.HCM với vai trò là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM.

Cơ quan này có chức năng tham mưu, giúp UBND TP.HCM thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn TP. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung chức năng thanh tra chuyên ngành cho Sở An toàn thực phẩm TP nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính.

UBND TP.HCM cũng kiến nghị thành lập cơ quan Thanh tra về an toàn thực phẩm để thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

Song song đó, thành lập mạng lưới các Đội quản lý an toàn thực phẩm liên quận - huyện, chợ đầu mối trực thuộc Sở An toàn thực phẩm, có chức năng tham mưu, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, giám sát an toàn thực phẩm, thanh kiểm tra xử lý vi phạm.

Theo UBND TP.HCM, dựa trên những kiến nghị, đề xuất nêu trên, UBND TP.HCM đã dự thảo đề án, nghị quyết thành lập Sở An toàn thực phẩm TP, gửi các bộ, cơ quan trung ương xem xét, có ý kiến góp ý. Từ đó, giúp UBND TP có cơ sở trình Chính phủ xem xét, quyết định.

LÊ THOA