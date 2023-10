TP.HCM: Người dân hết phải đội nắng mưa tới Bệnh viện huyện Bình Chánh

Ngày 20-10, Bệnh viện huyện Bình Chánh, TP.HCM tổ chức hội nghị khoa học lần thứ nhất năm 2023 với sự tham dự của nhiều phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ của các BV trên địa bàn TP.HCM.

Đây cũng là hội nghị khoa học đầu tiên được Bệnh viện huyện Bình Chánh tổ chức kể từ khi thành lập đến nay.

Tại hội nghị, đề tài nghiên cứu "Đánh giá hiệu quả phòng khám đa khoa vệ tinh Vĩnh Lộc B" của ThS-BS chuyên khoa 2 Võ Ngọc Cường, Giám đốc BV huyện Bình Chánh, được nhiều người quan tâm.

Người cao tuổi được phòng khám đa khoa vệ tinh Vĩnh Lộc B tầm soát sức khỏe. Ảnh: TRẦN NGỌC

Theo BS Cường, người nhiều xã trên địa bàn huyện Bình Chánh như Bình Lợi, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B trước đây phải đội nắng, dầm mưa suốt 45 phút trên đoạn đường 20 km mới tới BV huyện. Do xa xôi nên không ít bệnh nhân, kể cả trong tình trạng cấp cứu ngại tới BV huyện Bình Chánh mà tìm tới trạm y tế (TYT) xã, trong khi nhân lực và hoạt động khám, chữa bệnh (KCB) tại TYT rất hạn hẹp.

“TYT xã Vĩnh Lộc B chỉ có 1 BS y dược cổ truyền, 2 BS thực hành và 5 điều dưỡng. Xã có hơn 140.200 dân nhưng bình quân mỗi tháng TYT xã chỉ KCB khoảng 90 lượt người. Điều này cho thấy TYT xã Vĩnh Lộc B chưa thu hút bệnh nhân trên địa bàn” – BS Cường cho biết thêm.

Do nhu cầu KCB liên quan các bệnh lý tăng huyết áp, đái tháo đường, xử lý chấn thương do tai nạn, điều trị bằng y học cổ truyền của người dân xã Vĩnh Lộc B và các xã lân cận rất cao, do đó BV huyện Bình Chánh đã đặt phòng khám đa khoa vệ tinh tại TYT xã Vĩnh Lộc B từ tháng 4-2023.

“Phòng khám đa khoa vệ tinh của BV huyện Bình Chánh có đủ các chuyên khoa và các phòng cấp cứu, siêu âm, xét nghiệm… Do vậy, bệnh nhân tới KCB rất đông, bình quân mỗi tháng 900 lượt người, tăng gấp 10 so với thời điểm chưa thành lập phòng khám đa khoa vệ tinh” – BS Cường trình bày

Ngoài KCB, phòng khám đa khoa vệ tinh Vĩnh Lộc B còn tập huấn xử trí vết thương, cấp cứu ban đầu… cho nhân viên của 16 TYT trên địa bàn huyện Bình Chánh.

“Phòng khám đa khoa vệ tinh còn truyền thông các bệnh lý tăng huyết áp, đái tháo đường, phục hồi chức năng, dinh dưỡng cho người bệnh mạn tính và người cao tuổi. Phòng khám còn hỗ trợ các TYT của huyện Bình Chánh thực hiện những chương trình và dịch vụ y tế như tiêm chủng mở rộng, khám sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn” – BS Cường nói.

Phòng khám đa khoa vệ tinh mang lại hiệu quả cao Mô hình phòng khám đa khoa vệ tinh đặt tại Trạm Y tế xã Vĩnh Lộc B của BV huyện Bình Chánh mang lại hiệu quả cao. BV tiếp tục liên kết với các BV tuyến trên để được chuyển giao nhiều kỹ thuật tiên tiến và ứng dụng tại phòng khám đa khoa vệ tinh để thu hút bệnh nhân. Từ đó, hạn chế tình trạng quá tải tại BV và tăng cao sự hài lòng của người bệnh. PGS-TS-BS TĂNG CHÍ THƯỢNG, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM. TP.HCM: Tìm đến BV huyện Bình Chánh cấp cứu vì nghe tiếng đã lâu (PLO)- Trong đêm giao thừa Tết Quý Mão 2023, BV huyện Bình Chánh tiếp nhận và cấp cứu 80 trường hợp.

TRẦN NGỌC