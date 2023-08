TP.HCM nhắn tin cho người dân chủ động phòng chống tay chân miệng

(PLO)- Tình hình dịch bệnh tay chân miệng tại TP.HCM có xu hướng giảm nhẹ, Sở Y tế tham mưu UBND TP gửi tin nhắn cho từng người dân về phòng, chống bệnh.

Ngày 11-8, thông tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết, theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, số ca mắc bệnh tay chân miệng (TCM) trên địa bàn TP bắt đầu tăng từ giữa tháng 5 và tăng rất nhanh một tháng sau đó.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trong tuần qua có xu hướng giảm nhẹ. Tính đến ngày 6-8, TP ghi nhận 16.355 ca mắc TCM, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2022 (11.203 ca).

Tốc độ gia tăng số ca mắc trong các tuần gần đây có xu hướng chậm dần. Tuần qua có 2.401 ca mắc, thấp so với tuần trước (2.665 ca), nhưng vẫn còn cao hơn trung bình 4 tuần trước đó.

Các quận, huyện vẫn còn số ca mắc tăng cao là 1, 3, 6, 8, Cần Giờ, Nhà Bè và TP Thủ Đức (KV1).

Các quận, huyện có số ca mắc giảm là 11, 12, Bình Tân, Gò Vấp, Hóc Môn, huyện Bình Chánh, TP Thủ Đức (KV2 và KV3).

Theo Sở Y tế, tổng số ca nhập viện trong tuần qua là 736 ca, giảm 82 ca so với tuần trước, số ca có địa chỉ TP chiếm 45,2%. Tổng số ca xuất viện trong tuần là 924 ca, nhiều hơn 150 ca so với tuần trước. Số ca nhập viện mới mỗi ngày dao động từ 87-145 ca, trung bình giảm khoảng 5% so với tuần trước.

Số ca nặng điều trị dao động từ 19-30 ca/ngày, trung bình giảm khoảng 15% so với tuần trước. Số ca nặng của TP dao động từ 1-8 ca/ngày, trung bình giảm khoảng 42% so với tuần trước đó. Hiện TP chưa ghi nhận ca tử vong.

Thời gian qua, Sở Y tế đã tăng cường giám sát những hoạt động phòng, chống TCM tại cộng đồng, trường học (mầm non công lập và tư thục), nhóm trẻ trên địa bàn; tăng cường các hoạt động truyền thông, khuyến cáo cộng đồng về phòng chống dịch bệnh TCM.

Đặc biệt, Sở Y tế còn tham mưu UBND TP gửi tin nhắn cho từng người dân về phòng, chống bệnh TCM; kiểm tra, giám sát hoạt động truyền thông phòng chống dịch tại các địa phương; tổ chức lớp tập huấn cho các giáo viên trường mầm non cách phát sớm các triệu chứng nặng của TCM để kịp thời đưa trẻ đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Ngoài ra, Sở Y tế còn chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đảm bảo công tác khám, chẩn đoán và phân độ đúng bệnh TCM; theo dõi sát diễn biến bệnh và các dấu hiệu chuyển độ để điều trị kịp thời và hạn chế tình trạng chuyển nặng nhanh, nguy kịch; tăng cường hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

Cạnh đó, Sở Y tế vẫn tiếp tục duy trì tổ chức hoạt động giao ban trực tuyến định kỳ hàng tuần với các tỉnh/TP phía Nam về công tác thu dung và điều trị bệnh TCM để cập nhật, đánh giá tình hình dịch bệnh trên toàn khu vực. Đồng thời thảo luận, phân tích các ca bệnh nặng, nâng cao năng lực điều trị đối với các BV, đặc biệt là BV tuyến cuối của các tỉnh, giúp người bệnh tại tỉnh được điều trị sớm, kịp thời, hạn chế chuyển viện không an toàn.

Trong 5 tháng, TP.HCM xử phạt các cơ sở, phòng khám vi phạm gần 4,5 tỉ đồng (PLO)- Trong 5 tháng đầu năm 2023, Thanh tra Sở Y tế đã kiểm tra 67 cơ sở, ra 77 quyết định xử phạt phòng khám vi phạm với tổng số tiền phạt gần 4,5 tỉ đồng.

THẢO PHƯƠNG