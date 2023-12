TP.HCM: Nhiều người vi phạm nồng độ cồn bỏ xe, viện lý do 'khó đỡ'

(PLO)- Nhiều người vi phạm nồng độ cồn say xỉn đến mức không kiểm soát được hành vi, không hợp tác, dùng nhiều lý do, thậm chí bỏ luôn phương tiện.

Từ tối 24-11 đến nay, lực lượng CSGT TP.HCM đồng loạt ra quân tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn. Đây là kế hoạch của Công an TP.HCM về kéo giảm tai nạn giao thông liên quan vi phạm nồng độ cồn trước thời điểm Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán.

Lễ ra quân của cụm số 7 gồm Đội CSGT – TT Công an các quận Phú Nhuận; Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Phòng PC08), Đội CSGT – TT Công an quận Tân Bình, Đội CSGT – TT Công an quận Tân Phú). Ảnh: NGUYỄN YÊN

Theo kế hoạch, có 10 cụm CSGT được bố trí liên tục. Trong đó, có 5 cụm CSGT ở nội thành và 5 cụm ở ngoại thành.

Qua tổ chức hàng loạt chốt kiểm tra, CSGT ghi nhận nhiều người say xỉn đến mức không tỉnh táo, viện nhiều lý do “khó đỡ”, thậm chí bỏ xe đi…

Bỏ luôn phương tiện

20 giờ 50 ngày 24-11, cụm CSGT số 7 phát hiện hai người đàn ông (khoảng 40 tuổi) đi chung xe máy 59T1-722… chạy trên đường Nguyễn Văn Đậu hướng ra đường Phan Đăng Lưu có dấu hiệu say xỉn nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Người đàn ông từ chối kiểm tra nồng độ cồn dù đã say xỉn. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Lúc này, cả hai xuống xe nhưng liên tục từ chối kiểm tra nồng độ cồn. Người đàn ông điều khiển xe máy một mực không chấp hành kiểm tra, chấp nhận bỏ luôn xe máy. Hai người này sau đó mở cốp xe lấy hết đồ đạc trên xe rồi đi bộ về, bất chấp tổ công tác nhiều lần yêu cầu hợp tác.

Người đàn ông cho biết cả hai làm công nhân xây dựng, chiều nay sau giờ làm rủ nhau đi nhậu.

Sau đó, cả hai lấy hết đồ đạc trên xe rồi ra về, bỏ luôn xe máy. Ảnh: NGUYỄN YÊN

“Hai chúng tôi đã lai rai chút đỉnh, tôi hiểu công việc của các anh CSGT, biết mình vi phạm là sai. Tuy nhiên chiếc xe giá trị thấp nhưng đóng phạt lại cao nên bỏ xe bắt xe ôm đi về” - người đàn ông nói rồi bỏ xe đi mất.

Tối 27-11, hơn 20 cảnh sát thuộc 4 đội CSGT Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình, Tân Phú và Phú Nhuận phối hợp lập chốt kiểm tra tại ngã tư Phú Nhuận.

Khoảng 21 giờ, tổ công tác phát hiện một người đàn ông hơn 50 tuổi lái xe máy một cách loạng choạng trên đường nên yêu cầu kiểm tra. Lúc này, người đàn ông này đã không còn tỉnh táo. Tổ công tác nhiều lần yêu cầu kiểm tra nhưng ông không chấp hành. Ông này ngồi bệt xuống vỉa hè, liên tục khoát tay từ chối khi được yêu cầu hợp tác.

Người đàn ông ngồi bệt xuống đất, không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn.

Sau đó, ông này bỏ luôn chiếc xe máy rồi đi bộ đi. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tài xế không chấp hành với mức vi phạm nồng độ cao nhất.

Nhiều người vi phạm chấp nhận bỏ luôn phương tiện vì xe mua với giá rẻ hơn số tiền bị phạt. Trường hợp ông T. (ngụ huyện Bình Chánh) bị CSGT phát hiện vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,253mg/L khí thở.

"Xe này trước đây tôi mua 1,5 triệu đồng. Giờ CSGT phạt 4,5 triệu thì tôi bỏ luôn xe” - ông T nói.

Ông T. bỏ luôn xe do mức phạt nhiều hơn số tiền mua xe. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Viện nhiều lý do vi phạm

Trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, nhiều người vi phạm viện hàng loạt lý do “khó đỡ”.

Khuya 14-10, Đội CSGT Tân Sơn Nhất phát hiện ông TTT (43 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) điều khiển xe máy có dấu hiệu say xỉn. CSGT đã mời ông T vào chốt kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả, ông T có nồng độ cồn 0,401 mg/l khí thở.

Ông T vi phạm nồng độ cồn ở mức cao cho rằng do hơi thở mạnh hơn người thường nên kết quả đo nồng độ cồn mới cao như vậy. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Ông T phân trần, ông uống rất ít, chỉ khoảng 2 lon nhưng do... hơi thở ông mạnh hơn người bình thường nên kết quả đo mới cao như vậy. Khi nghe tổ công tác thông báo mức phạt thì ông T bắt đầu mếu khóc xin tha. CSGT sau đó phải mất hơn 30 phút để giải thích vi phạm của ông T và yêu cầu ông ký vào biên bản vi phạm.

Cùng thời điểm, Đội tuần tra dẫn đoàn thuộc tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại khu vực ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh.

23 giờ 10, tổ công tác kiểm tra đối với ông MVVC (41 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) do ông này có biểu hiện say xỉn. Qua kiểm tra bằng máy đo, ông C có nồng độ cồn lên đến 0,790mg/lit khí thở.

Ông C. viện lý do có nồng độ cồn cao là do ăn 2 ký vải. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Lúc này, ông C nói là không sử dụng rượu bia. “Tôi không uống bia, tôi đi ăn vải, tôi ăn 2 ký vải” - ông C nói. Lúc này, CSGT giải thích với ông C rằng ông C có quyền khiếu nại sau 5 ngày lập biên bản nếu không đồng tình.

Tương tự, trường hợp ông NTT (59 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) điều khiển xe máy BKS 59S2-452… có mức nồng độ cồn trong hơi thở lên đến 1,363mg/l khí thở, gấp 3 lần so với mức quy định khung xử phạt cao nhất.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn của ông T. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Ông T. cho biết, dù có mức nồng độ cao nhưng vẫn lái xe bình thường. “Say hay không là do tửu lượng của mỗi người. Tôi vẫn lái xe rất khỏe. Nhà tôi ngay dưới cầu Bình Triệu nên tự lái xe về, cần gì phải đi xe ôm về?”, ông này nói.

1.207 vi phạm nồng độ cồn sau 7 ngày cao điểm Ngày 1-12, thông tin từ Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) thống kê, từ ngày 24-11 đến ngày 30-11, 10 cụm CSGT đã kiểm tra tổng cộng 38.013 trường hợp (gồm 12.880 ô tô, 25.133 xe máy). Qua đó, phát hiện 1.207 trường hợp vi phạm (44 ô tô, 1.163 xe máy). Trong đó, 2 trường hợp điều khiển xe ô tô dương tính với ma túy, bốn trường hợp lái xe máy dương tính ma túy, một trường hợp lái xe máy vừa có cồn vừa có ma túy.