TP.HCM phân nhóm để thúc đẩy công việc, tạo đà phát triển kinh tế năm 2023

Sáng 19-11, UBND TP.HCM đã tổ chức phiên họp về tình hình kinh tế- xã hội năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước TP năm 2023.

Tận dụng dư địa để phát triển

Nêu ý kiến tại hội nghị, TS Trần Du Lịch nhìn nhận điểm sáng lớn nhất về kinh tế - xã hội TP.HCM 10 tháng năm 2022 là việc phục hồi kinh tế khá toàn diện ở tất cả các mặt về công nghiệp – thương mại – dịch vụ…

Tuy nhiên ông Trần Du Lịch cũng cho rằng tình hình này đến cuối tháng 10 đã có dấu hiệu chững lại. Nguyên nhân chủ yếu là do việc hấp thụ vốn của TP còn hạn chế và tâm lý thị trường thời điểm này không được tốt. Đây cũng là những vấn đề mà TP cần quan tâm hơn.

Mặc dù phải đối mặt với những khó khăn nêu trên nhưng theo TS Trần Du Lịch, TP hiện vẫn còn dư địa để phát triển. Thứ nhất, nhu cầu về nhà ở của người dân vẫn rất cao, do đó nếu gỡ được điểm nghẽn về các dự án nhà ở thì thị trường bất động sản sẽ có cơ hội phát triển hơn.

Thứ hai, về tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023, ông Lịch đề nghị dựa trên chỉ tiêu của cả nước đề ra là 6,5% thì chỉ tiêu của TP nên đặt ra ở mức 7,5-7,8%. Tuy nhiên trong chỉ đạo điều hành, nếu có cơ hội thì có thể tăng lên.

Về giải pháp, TS Trần Du Lịch đề nghị cần quan tâm hơn nữa tới thị trường tài chính, ổn định thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Đồng thời chủ động phối hợp với tổ công tác của Thủ tướng để gỡ khó về thị trường bất động sản.

Cùng đó là tập trung hoàn thiện nghị quyết thay Nghị quyết 54. “Đây là điểm mấu chốt nhất về thể chế để TP.HCM có sức bật trong tương lai” – TS Lịch khẳng định và cho rằng nếu đeo bám được vấn đề này chính là cơ hội cho sự phát triển của TP.

Ông Lịch cũng đề nghị TP cần sớm ổn định thị trường xăng dầu, đặc biệt là từ nay tới Tết Nguyên đán 2023. Bởi theo ông việc này ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý người dân và doanh nghiệp nên không thể để kéo dài.

Về vấn đề quy hoạch kinh tế - xã hội, TS Trần Du Lịch cho hay hiện vẫn chưa tìm được nhà thầu để làm, trong khi đây là vấn đề hết sức quan trọng và nếu không làm nhanh thì không thể kịp cho năm 2023. Do đó ông đề nghị Chủ tịch UBND TP sớm có chỉ đạo để làm kịp thời vấn đề này, đồng thời đưa ra một số mục tiêu để xây dựng chính sách cho năm 2023.

Cụ thể, tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi tăng trưởng; ổn định việc làm, an sinh xã hội cho người dân; gỡ các điểm nghẽn để hấp thụ các nguồn vốn đầu tư; nâng cao trách nhiệm công vụ của bộ máy hành chính các cấp; đẩy nhanh các công trình trọng điểm quốc gia; chuyển đổi số…

Chia nhóm để công việc "chạy" nhanh hơn

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi đề nghị các sở, ngành, quận, huyện và TP Thủ Đức chuẩn bị kế hoạch cho năm 2023 trên tinh thần đánh giá sát tình hình, đúng diễn biến để xác định được trọng tâm và giải pháp.

“Chúng ta không bi quan trước tình hình hiện nay nhưng cũng không say sưa với những kết quả đã đạt được trong chín tháng đầu năm 2022” – ông Mãi nói và cho rằng thời điểm này cần nhìn được những vấn đề phát sinh để có giải pháp cho phù hợp, tránh bị động trước mọi tình huống.

Một vấn đề được ông Phan Văn Mãi đề cập là trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong giải quyết thủ tục để công việc được thực hiện đúng tiến độ.

Theo ông, để công việc “chạy” thì cần chia làm ba nhóm. Nhóm thứ nhất gồm các công việc không thể thực hiện được để có trả lời cho tổ chức, cá nhân; nhóm thứ hai là giải quyết được thì phải làm đúng thẩm quyền và tiến độ; cuối cùng là nhóm cần thống nhất giữa các sở ngành để báo cáo UBND hoặc UBND báo cáo cho cấp trên.

Ông Phan Văn Mãi cũng yêu cầu quan tâm, nâng cao trách nhiệm hành chính của các cơ quan, trách nhiệm công vụ của mỗi công chức trong việc tập trung tháo gỡ để thúc đẩy công việc nhanh hơn. “Nếu làm tốt điều này sẽ giúp tạo ra động lực mới đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế TP” – ông nói.

Về kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến thời điểm này mới đạt 31%, Chủ tịch UBND TP yêu cầu từng sở, chủ đầu tư, quận, huyện phải rà soát lại xem còn vướng chỗ nào để tháo gỡ. Cùng với đó là hoàn thiện văn bản báo cáo về Nghị quyết thay Nghị quyết 54 để trình tại kỳ họp chuyên đề về của Thường vụ Quốc hội dự kiến tổ chức cuối tháng 12 tới.

Liên quan các dự án trọng điểm của TP trong đó có dự án Vành đai 3, ông yêu cầu các quận, huyện, sở ngành có liên quan phối hợp với Sở QH-KT hoàn thiện hồ sơ nhằm đảm bảo tiến độ phê duyệt dự án ranh giải phóng mặt bằng và xây lắp vào 30-11.

Về chủ đề năm 2023 của TP, ông đề nghị cần tính toán sao cho ngắn gọn, có trọng tâm, các chỉ tiêu phải phù hợp với tình hình thực tế. Bên cạnh đó, các nhiệm vụ, giải pháp đề ra phải đáp ứng được tình hình hiện tại, trong đó tập trung tháo gỡ, giải quyết những khó khăn phát sinh; nâng trách nhiệm hành chính, công vụ của cơ quan, công chức nhằm phối hợp, thúc đẩy công việc được tốt hơn.

Liên quan đến vấn đề an ninh trật tự từ nay tới Tết Nguyên đán 2023, Chủ tịch UBND TP cho hay sẽ có nhiều khó khăn, do đó phải theo sát để xử lý kịp thời.

Kéo giảm tội phạm hình sự

Báo cáo về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết năm 2022 đơn vị đã kéo giảm 5,17% tội phạm hình sự.

Về tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn TP tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Các vụ vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam (chủ yếu từ các nước Đài Loan, Trung quốc; CHLB Đức; Hà Lan…) dưới dạng quà biếu bằng chuyển phát nhanh qua Cảng hàng không Tân Sơn Nhất ngày càng nhiều.

“Cách đây ba ngày, công an TP đã thu giữ hơn 30 kg ma túy ở sân bay Tân Sơn Nhất được vận chuyển từ nước ngoài về” – Giám đốc Công an TP.HCM thông tin.

Giám đốc Công an TP cho hay, năm 2023 đơn vị sẽ có kế hoạch cụ thể nhằm phối hợp với các ban ngành để chủ động đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán.