TP.HCM: Quận Tân Bình thành lập 3 trường, tuyển sinh đầu cấp ngay tháng 7 16/07/2024 15:09

UBND quận Tân Bình đã công bố quyết định thành lập ba trường học trên địa bàn thuộc 3 cấp học và kế hoạch tuyển sinh ngay trong tháng 7.

Cụm 3 trường học được khởi công xây dựng tại phường 6, quận Tân Bình. 3 trường sẽ hoàn thành vào dịp 30-4-2025. Ảnh: UBND quận Tân Bình.

Ba trường học bao gồm Trường Mầm non Sơn Ca, Trường Tiểu học Hùng Vương và Trường THCS Mạc Đĩnh Chi.

Ông Phan Văn Quang, Trưởng phòng GD&ĐT quận Tân Bình cho biết công trình xây dựng ba trường trên sẽ hoàn thành vào dịp kỷ niệm 30-4-2025 để chào mừng 50 năm Ngày thống nhất đất nước.

Do đó, trong thời gian tới, học sinh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi và Trường Tiểu học Hùng Vương sẽ học tại phòng GD&ĐT quận Tân Bình. Riêng học sinh Trường Mầm non Sơn Ca sẽ học tạm tại Trường Mầm non 12.

Trường THCS Mạc Đĩnh Chi

Trường THCS Mạc Đĩnh Chi thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế, chất lượng cao".

Công tác đăng ký tuyển sinh được thực hiện hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của phòng GD&ĐT.

Trường tuyển học sinh lớp 5 các trường tiểu học trên địa bàn quận Tân Bình; khi không đủ chỉ tiêu thì tiếp tục tuyển sinh học sinh ngoài quận có nhu cầu học tại quận Tân Bình.

Điều kiện tuyển sinh, học sinh lớp 5 hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện; xét ưu tiên học sinh có chứng nhận đạt các giải cấp quận hoặc đạt các giải cấp TP, quốc gia, quốc tế về văn học... do Sở/Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc cử tham gia thi đấu.

Trường tuyển sinh 10 lớp 6, trong đó ưu tiên xét tuyển học sinh lớp 5 học tại các trường tiểu học trên địa bàn quận Tân Bình.

Phụ huynh quét mã QR đăng ký tuyển sinh lớp 6 Trường THCS Mạc Đĩnh Chi.

Năm học 2024-2025, trường THCS Mạc Đĩnh Chi tuyển 10 lớp 7. Điều kiện tuyển sinh là học sinh lớp 6 có xếp loại cuối năm về mặt học tập loại tốt, rèn luyện loại tốt, đạt danh hiệu học sinh giỏi hoặc học sinh xuất sắc. Ưu tiên học sinh có chứng nhận đạt các giải cấp quận hoặc đạt giải cấp TP/quốc gia/quốc tế về văn hóa, văn nghệ… do Sở/Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc cử tham gia thi đấu.

Phụ huynh quét mã QR đăng ký tuyển sinh vào lớp 7 Trường THCS Mạc Đĩnh Chi.

Thời gian thực hiện:

Ngày 15-7 đến 24-7: Cha mẹ học sinh đăng ký xét tuyển bằng cách quét mã QR để nhập link thông tin đăng ký xét tuyển.

Ngày 26-7: Công bố danh sách học sinh trúng tuyển được niêm yết tại địa chỉ 97B, đường Trường Chinh, phường 12, quận Tân Bình.

Từ ngày 27-7 đến ngày 31-7: Cha mẹ học sinh nhận giấy xác nhận trúng tuyển và rút hồ sơ nộp nhập học.

Trường Tiểu học Hùng Vương

Tuyển sinh vào lớp 1 (trẻ 6 tuổi, sinh năm 2018) phường 6 được Ban chỉ đạo Hội đồng tuyển sinh quận phân bổ theo kế hoạch.

Phụ huynh quét mã QR đăng ký xét tuyển vào lớp 1 Trường Tiểu học Hùng Vương

Trẻ 6 tuổi đang diện đi học đang cư trú trên địa bàn quận có nhu cầu học tại trường. Nếu chưa đủ chỉ tiêu sẽ tuyển sinh đối với trẻ ngoài quận.

Trường tuyển sinh sáu lớp 1 với mô hình học hai buổi 100%.

Trường tuyển sáu lớp 2 với mô hình học hai buổi 100%, 6 lớp đều tổ chức bán trú với 30 học sinh/lớp.

Phụ huynh quét mã QR tuyển sinh vào lớp 2 Trường Tiểu học Hùng Vương

Trường tuyển 2 lớp theo chương trình tiếng Anh tích hợp và 2 lớp theo chương trình tiếng Anh tăng cường.

Điều kiện xét tuyển chung, học sinh lớp 1 đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, các giải năng khiếu cấp quận trở lên (nếu có).

Trường Mầm non Sơn Ca

Trường tuyển ba lớp mẫu giáo 3 tuổi và ba lớp mẫu giáo 4 tuổi.

Phụ huynh quét mã QR tuyển sinh vào Trường Mầm non Sơn Ca.